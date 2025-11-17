Jésica Cirio estaría de novia: quién es el misterioso empresario con el que habría olvidado a Elías Piccirillo

La mediática fue conquistada y tras los últimos conflictos con su expareja, volvió a apostar al amor. Los detalles fueron dados con contundencia.

Este domingo, en Infama (América TV) confirmó el romance que tiene "muy enamorada" a la conductora Jesica Cirio. Tras su separación de Elías Piccirillo y el tormentoso después, la exconductora se dio una nueva oportunidad en el amor. ¿De quién se trata?

Según Laura Ubfal, se trata de Nicolás Trombino, un empresario de 35 años, con quien se la ha visto en repetidas ocasiones. Trombino se dedica a ser proveedor de alimentos al Estado (OLTI Supermercado Mayorista) y es padre de un hijo adolescente.

image Nicolás Trombino. Créditos: Linkedin La relación, que se da tras el fallido vínculo de la conductora con Elías Piccirillo, parece avanzar con firmeza. Trombino reside en un conocido edificio de Puerto Madero, y es allí donde se suele ver a la pareja.

Salidas, viajes y confianza Embed - Jésica Cirio está nuevamente de novia: quién es el misterioso empresario con el que olvidó a Elías Piccirillo La pareja ya no oculta su vínculo y comparte diversas actividades. Este último viernes, se los vio juntos en una fiesta en el Hotel Faena. Además, hace tres semanas, realizaron un viaje de placer a Punta del Este.

El entorno de la pareja asegura que también comparten rutinas de gimnasio. Apodado "Nicki", lo describen como "muy buen pibe" y destacan el rol que ha tomado en la vida de Cirio. Aparentemente, él es quien la asesora "sobre cómo comportarse en los medios por estos días", y se subraya que "ella confía mucho en él".