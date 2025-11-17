Wanda Nara subió fotos al borde de la censura y dejó mudos a todos

La empresaria sorprendió a sus seguidores con fuertes imágenes que compartió en las redes.

Wanda Nara es una de las figuras de la televisión que más activa está en sus redes sociales y en las últimas horas revolucionó a todos luego de compartir fotos que estuvo al borde de la censura. Es que la mediática mediante este tipo de imágenes promociona el perfil que tiene en una conocida página para adultos.

La empresaria y estrella del canal de la familia, subió en su cuenta secundaria de Instagram una historia donde expresó: "Mirala sin nada acá", junto al link que lleva a los usuarios al perfil mencionado anteriormente.

Pero esto no fue todo, ya que la expareja de Mauro Icardi a través de un grupo de difusión de WhatsApp compartió un nuevo contenido y dejó un claro mensaje: "Querés verla sin pixel, lee la descripción de este canal", junto a una selfie muy íntima que se tomó.

Wanda Nara encendió las redes sociales con fotos al borde de la censura Captura de pantalla 2025-11-17 081836 El picante posteo de Wanda Nara. Foto: Instagram / @badbitchwan. No es la primera vez que Wanda Nara comparte este tipo de contenido en sus redes sociales para promocionar el perfil de la plataforma y cada vez que lo hace se vuelve viral en las diferentes redes sociales.