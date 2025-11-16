El último eliminado de MasterChef Celebrity habló de todo en los últimos días. El foco principal estuvo en el exmatrimonio: los detalles.

La interna de MasterChef Celebrity (Telefe) sigue dando tela para cortar, pero el verdadero show parece pasar por la química entre sus protagonistas: Wanda Nara y Maxi López. La complicidad que muestran en cámara, tras casi ocho años de guerra mediática y denuncias cruzadas, desconcierta a todos.

¿Hay algo más que buena onda?, preguntó Pía Shaw, en A la Barbarossa, quien fue directo al hueso y le trasladó la pregunta a un testigo de primera fila: Luis Ventura, el último eliminado del certamen.

"Luis, fuiste protagonista de algo que nunca pensamos que iba a suceder. Después de casi ocho años de no hablarse y decirse de todo, hoy Maxi López y Wanda Nara tienen un vínculo que parece que hay hasta tensión sexual. ¿Cómo lo viviste vos al estar ahí con ello?", consultó, contundente, la panelista.

La respuesta de Luis Ventura Embed - La confesión de Luis Ventura sobre Wanda Nara y Maxi López que nadie vio venir: ¿hay tensión sexual? El presidente de APTRA y periodista con información confiable del set, no esquivó la bala y dio su veredicto sobre lo que vio. Primero, bancó al exfutbolista: "Cuando llegó, él fue uno de los primeros que vino y me saludó, empezamos a hablar de fútbol, que había comprado un club en Suiza... Me pareció un tipo bárbaro, además mantenía diálogo con su mujer que está en Suiza", arrancó.

Sin embargo, sobre la dinámica de la expareja, Ventura desmitificó la "tensión sexual" y la redefinió con otra palabra, ironía: "Me llamó la atención el tema de la interacción que tiene Maxi con Wanda", reconoció Ventura. "Hablan todo en clave de ironía. Todo es humor".