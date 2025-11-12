Fue en el programa Intrusos donde dieron a conocer la fuerte interna que se habría desatado en el canal de la familia.

Johnny Depp revolucionó a Telefe el martes por la tarde cuando llegó al canal para ser entrevistado por Verónica Lozano. Sin embargo, quien se robó toda la atención fue nada más ni nada menos que Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity.

La mediática le mojó la oreja a Mauro Icardi al sacarse la foto con el actor estadounidense y, como era de esperarse, los programas que cubren espectáculos hablaron sobre este posteo de Wanda Nara y no tanto sobre la entrevista que realizó Vero. En Intrusos dieron a conocer que habría un fuerte enojo por parte del canal tras la actitud de la empresaria y estalló la polémica.

"Todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas, es por Johnny Depp. Parece que había una cápsula para proteger a Johnny Depp", comenzó contando Adrián Pallares. Luego, agregó que "aparentemente la foto con Wanda provocó escándalo con la gente de Modigliani (la película)".

Polémica con Wanda Nara en Telefe tras la foto con Johnny Depp Afirman que en Telefe estarían furiosos por la foto de Wanda Nara con Johnny Depp Karina Iavícoli, panelista del programa de América, reveló que no solo los directivos estarían enojados, sino que también lo está Verónica Lozano: "Lozano quedó en segundo plano porque Wanda sube en plena nota a Johnny la foto de ella como que ella fuese más que Verónica".