¡Ofendido! La drástica decisión que tomó Mauro Icardi tras la foto de Johnny Depp con Wanda Nara

La conductora de Telefe compartió las postales con el actor y esto no le gustó para nada al futbolista.

Telefe estuvo completamente revolucionado tras la visita de Johnny Depp al programa de Verónica Lozano, donde charlaron sobre su carrera y la película que estrenará muy pronto. Quien aprovechó el momento para tomarse fotos con el artista fue nada más ni nada menos que Wanda Nara.

La actitud de la empresaria se tomó como una clara indirecta a Mauro Icardi, quien meses atrás compartía imágenes del actor estadounidense en sus redes sociales con la frase "Tic Tac", mientras el escándalo judicial con su exmujer escalaba fuertemente.

"Un día casual en el canal", expresó Wanda junto a las fotos con Johnny que rápidamente se viralizaron por las diferentes redes sociales. En LAM hablaron sobre el tema y Ángel de Brito contó la decisión que tomó Icardi tras ver las postales de la madre de sus hijas con la figura internacional.

"Como marketing, Wanda las entiende a todas y además Icardi se ofendió y lo dejó de seguir", expresó el periodista de espectáculos. Esta información también la dieron a conocer en Sálvese Quien Pueda.