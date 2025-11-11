La foto de Wanda Nara con Johnny Depp: por qué este encuentro hará enfurecer a Mauro Icardi

Tras meses de un tenso cruce mediático, la conductora de MasterChef Celebrity no perdió la oportunidad de darle un revés a su exmarido.

La medíatica se salió con la suya: fuerte revés contra su exmarido.

Un drástico giro sufrió el famoso Tic tac que Mauro Icardi le dedicaba a Wanda Nara, ya que el delantero suele usar la foto de Johnny Depp para establecer una comparación respecto al juicio que envolvió en un gran escándalo al actor de Hollywood con Amber Heard, respecto a su propia situación judicial tras la mediática separación con la conductora de Telefe.

Este martes, Johnny Depp estuvo sentado en el sillón de Cortá por Lozano (Telefe) para ser entrevistado por Vero en su programa, esta noticia recorrió el país entero ya que el gran artista viene a promocionar su última película en rol de director: Modigliani, tres días en Montparnasse. Pero como era de esperarse, los seguidores del Wanda Gate esperaban que este multiverso de alguna manera se conectara, al menos con una pregunta de la entrevistadora respecto al uso de la imagen del famoso actor en las historias de Mauro Icardi respecto a su eterna espera por la resolución del conflicto legal con la madre de sus hijas.

Johnny Icardi Uno de los tantos famosos posteos de Mauro Icardi con la foto de Johnny Depp en el medio del conflicto legal con Wanda Nara. Foto: Instagram @mauroicardi Los seguidores de Wanda Nara, no pudieron creer que finalmente el multiverso se cruzó, y era de esperar ya que Depp visitó los estudios de Telefe, espacio laboral de la conductora de MasterChef Celebrity. La mediática no dudó un segundo en hacer las gestiones para cruzarse al actor y director en los pasillos del canal.

El posteo de Wanda Nara que hará enfurecer a Mauro Icardi Wanda y Depp El posteo de Wanda Nara con Johnny Depp en medio del escándalo judicial con Mauro Icardi. Foto: Instagram @wanda_nara En su posteo compartió dos fotos con Johnny Depp junto al intrigante texto: "Gracias por tus amables palabras", algo que Wanda escribió en inglés con el firme propósito de generar alguna que otra especulación sobre lo que pudo hablar con la estrella de Hollywood.