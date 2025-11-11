Wanda Nara habló a horas del reencuentro de Mauro Icardi con las hijas: "Yo no quiero..."

Yanina Latorre reveló datos de la charla que mantuvo con la conductora de Telefe tras la llegada de su ex al país.

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran en medio de una fuerte guerra judicial que promete tener un nuevo e intenso capítulo luego de la llegada del futbolista al país. En las próximas horas, está estipulado que el exmarido de la conductora pueda reunirse con sus hijas.

En medio de todo esto, Guido Záffora confirmó en el Diario de Mariana que el juez tomó una contundente decisión: "Si Wanda no quiere entregar a las nenas por las buenas, la policía está avisada para que no llegue 8 horas después, sino que en media hora lleguen al Chateau Libertador con orden de subir sin Icardi y tienen que entregar a las nenas".

Yanina Latorre decidió comunicarse con la empresaria tras esta información que salió a la luz y Wanda no tuvo problemas en hablar al respecto: "Mi idea es que si el juez no le prohíbe la salida del país por los 13 meses de deudas a las nenas, sacar los abogados y poner un abogado a las nenas nuevo porque no se está respetando ni la ley ni se está escuchando a mis hijas".

Yanina Latorre reveló detalles de la charla que mantuvo con Wanda Nara La dura frase de Wanda Nara a horas del reencuentro de Mauro Icardi con las hijas: "Mi idea es que..." "Yo no quiero nada para mí, estoy pagando mi parte y la del padre porque las psicólogas y todo, es mitad cada uno y no lo paga", expresó en otra parte de la charla. Todo este nuevo escándalo se da en medio de una cautelar que presentó Wanda.