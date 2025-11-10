Yanina Latorre y Wanda Nara se reencontraron en el show de Martín Cirio en el Movistar Arena. Las mediáticas protagonizaron un polémico cruce tras meses de numerosos escándalos y revuelos de los que todos han sido testigos. Ambas rubias se recibieron en los pasillos del detrás de escenas y reaccionaron.

El momento fue documentado en las redes de Latorre y no dudó en hacerlo con gracia y cierto picor característico. La presentadora de SQP escribió: "Me tiene bloqueada pero nos entendemos" , y en conjunto arrobó la página secundaria de la empresaria.

El abrazo rompió con toda tensión generada desde tiempos antiguos y si había algún trapo suelto, se disolvió en el encuentro. El diálogo no solo disipó dudas de mala relación entre ambas, sino que también desmintió rumores sobre la presencia de las hijas de Wanda en el show.

"¿Ya cantaste, amor?", expresó Latorre mientras se acercaba a Wanda . Del otro lado, la Bad Bitch respondió tras dar un espectáculo: "No sabía que estabas hoy".

Embed - El polémico encuentro entre Yanina Latorre y Wanda Nara que dejó a todos sorprendidos: "Me tiene bloqueada..."

Manteniendo cierta complicidad, Yanina le preguntó a Nara si le había ido bien, algo que la rubia respondió afirmativamente. Luego, conversaron sobre la performance de cada una, en donde Nara expresó no haber visto a la periodista.

Acto seguido, Wanda, quien llegaba con su hija más chica, dijo: "Ella quería ver el show pero Isa no es para niños". La frase desmintió todo rumor que recorría las redes, ya que el show de Martín Cirio era para mayores de 18 años y contuvo a lo largo del mismo, demostraciones con lenguaje explícito.

El show de Wanda Nara en el Movistar Arena

La presentadora de MasterChef Celebrity entró al escenario de Cirio vestida con un entero engomado negro y subida a una moto. Con un equipo de bailarines vestidos de blanco, la empresaria dio show con su tema Bad Bitch. El público bancó la iniciativa y cantaron a coro la canción de Wanda.