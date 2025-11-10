La drástica decisión de Wanda Nara que desatará la furia de Mauro Icardi en medio de su llegada al país

Wanda preparo un fuerte contraataque contre el padre de sus hijas y la polémica sigue creciendo. Los detalles.

La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dejando capítulos y parece que todo el escándalo no terminará. En las últimas horas, el futbolista emprendió el viaje en avión privado junto a la China Suárez y llegará pronto a la Argentina.

Sin embargo, la conductora de Telefe tomó una fuerte decisión que amargará la estadía de la estrella del Galatasaray. Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán, dio a conocer la fuerte estrategia que prepara su exmujer y que de manera directa afecta también a la actriz.

"Wanda Nara le metió una cautelar durísima a Mauro Icardi por sus hijas", expresó el periodista en El Trece. Luego, subrayó que "requiere ampliación de medida cautelar con habilitación de días y horarios. Wanda Nara, así como fue el Día del Padre, le dice al juez que ella necesita saber con quién va a estar, cuántas horas van a pasar y en dónde".

En el documento, Wanda Nara arremetió contra Eugenia Suárez: "Solicito que se atienda la voluntad exteriorizada por las niñas, disponiendo también en carácter de medida cautelar y con habilitación de días y horas, que la visita de las niñas a su padre lo sea sin la presencia de terceras personas consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez, sus hijos como así también Silvia Lucero (niñera) puedan participar del encuentro".