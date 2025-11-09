Wanda Nara reveló el sorpresivo e inesperado paso que quiere dar su novio en la relación

La conductora de Telefe decidió realizar una fuerte confesión en su cuenta de Instagram sobre el deseo que tiene Martín Migueles.

Wanda Nara se encuentra disfrutando de su vida profesional y también de su vida personal. Luego de la separación con L-Gante, la conductora de Telefe apostó nuevamente al amor y quien conquistó su corazón fue nada más ni nada menos que Martín Migueles, a quien ella presentó como su entrenador personal.

La historia se formó meses atrás cuando ella desestimó los rumores ante las preguntas insistentes de los medios de comunicación. Sin embargo, de a poco fue exponiendo su día a día y su flamante novio formaba parte del mismo, aunque no se dejaban ver juntos.

Esto cambió y la primera aparición en público donde los captaron las cámaras fue en los Martín Fierro de Televisión, cuando él la fue a buscar al hotel tras la fiesta que se celebró en un reconocido hotel de Buenos Aires.

Wanda Nara reveló el sorpresivo paso que quiere dar su novio Captura de pantalla 2025-11-09 093015 Wanda Nara compartió el deseo que quiere cumplir su pareja. Foto: captura de pantalla Instagram / @wanda_nara. La relación se va afianzando cada vez más y en las últimas horas Wanda Nara reveló el paso que quiere dar Martín Migueles y sorprendió a sus seguidores. La mediática abrió la famosa "cajita de preguntas" y un usuario le consultó si volvería a casarse.