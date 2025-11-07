El palito que Franco Colapinto le tiró a la China Suárez en un posteo: ¿casualidad o doble sentido?
El reconocido piloto generó un alboroto en redes sociales con una polémica publicación que sus seguidores no tardaron en relacionar con la actriz.
Es imposible no vincular el último posteo de Franco Colapinto con la fugaz relación que mantuvo con la China Suárez. Ya que el experto piloto, no dudó en usar un tema de Wanda Nara para musicalizar su publicación, esto generó que muchos de sus seguidores especularan respecto al doble sentido de esta acción.
Franco Colapinto: la melodía de la discordia
El conductor de F1 arribó a la ciudad brasileña de San Pablo, preparándose para las sesiones de prácticas libres de una de sus competencias. Una vez allí, utilizó su perfil de Instagram para compartir diversos registros. El jueves 6 de noviembre, el día anterior al inicio de la actividad oficial en pista, difundió videos de una cabalgata en la que se lo veía disfrutando de un momento distendido. No obstante, el detalle que verdaderamente encendió las alarmas de sus seguidores fue el uso de una pieza musical perteneciente a la empresaria y conductora Wanda Nara, el tema “O bicho vai pegar”. La publicación se viralizó al instante en las plataformas sociales y la referencia a su anterior romance con la actriz fue inmediata.
Te Podría Interesar
Este tremendo revuelo en la esfera digital llevó a que el piloto se viera obligado a eliminar la publicación de su cuenta por la lluvia de comentarios de los internautas. Pese a ello, pasado un lapso de tiempo reducido, tomó la determinación de subir el contenido de manera definitiva una vez más. Es probable que haya recibido alguna amonestación por parte de sus equipos de competición por el posteo.
Las repercusiones del posteo musical de Franco Colapinto
El corredor había revelado previamente en sus propios canales que dispone de una persona que le brinda asistencia en la gestión de sus publicaciones en línea. Sin embargo, en el caso puntual de la banda sonora con el hit de la ex del futbolista, no quedan dudas de que se trató de una ocurrencia totalmente propia. El interrogante que ahora flota en el ambiente es: ¿Se trató de una simple gracia, o escondía un mensaje encubierto para la China Suárez?
El gesto del piloto, al utilizar la canción de Wanda, la mujer que es figura en el culebrón más relevante del espectáculo, inmediatamente después de haber tenido una historia sentimental con su "rival", reavivó la llama de un enfrentamiento mediático que parecía haber quedado en pausa. Al viajar justamente a Brasil y difundir el clip con esa música, el joven corredor abrió nuevamente la caja de pandora de un conflicto que sigue dando tela para cortar.