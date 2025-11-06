El fogoso comentario que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez y luego borró

El futbolista elogió a su pareja pero decidió eliminar el posteo y se volvió viral en cuestión de minutos.

La pareja fue el centro de atención en redes. Foto: Instagram / @sangrejaponesa.

Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran en una etapa de su relación muy positiva. La pareja está en Turquía junto a los hijos de la actriz, quien ya que decidió mudarse para acompañar a la estrella del Galatasaray y en las últimas horas ambos fueron noticia debido a un fogoso comentario por parte de él.

La actriz estrenará muy pronto una serie llamada Hija del Fuego, que será emitida por la plataforma Disney+. En medio de todo esto, Eugenia comparte diferentes videos promocionando el estreno de la producción audiovisual que promete ser un verdadero éxito.

La China Suárez subió un clip donde se la puede ver montada en un caballo, escena que seguramente aparecerá en la serie y, por supuesto, generó miles de reacciones. Entre esas reacciones, se encontraba la de Mauro Icardi.