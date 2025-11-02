La mediática sorprendió a todos al contar una anécdota que no solo expone a la expareja de su hermana, sino también a Maxi López y la misma Wanda Nara.

Zaira Nara visitó nuevamente las sillas del streaming de Olga, donde compartió mesa con Nati Jota y Damián Betular entre otras figuras. Allí, la modelo relató una anécdota desconocida por el espectáculo en donde expuso a Mauro Icardi, a Wanda Nara y a su excuñado, Maxi López. Pero, ¿qué pasó?

La presentadora reveló que hace más de 10 años, la conductora de MasterChef Celebrity y el participante del certamen, cometieron un acto que al día de hoy parece sacado de película de ficción. La mesa se mostró asombrada por el relato de Zaira.

¿Qué dijo Zaira Nara? Embed - Zaira Nara realizó una inesperada confesión sobre Mauro Icardi que nadie se veía venir: "Yo estaba soltera" La hermana menor de las Nara confesó que Wanda y Maxi, quisieron "engancharle" a Mauro Icardi: " Wanda casada con Maxi, yo estaba soltera, justo en un intervalo mínimo de la vida".

En ese momento, la modelo confiesa el plan de la expareja: "Me quieren presentar a alguien, este alguien era Mauro, compañero de Maxi del club donde jugaban. Yo 'no, no y no', organizan planes, nosotros en ese momento jugábamos al póker en Santa Bárbara, en la casa de Wanda".

Luego, expresó sus sentimientos por Mauro en aquel entonces: "Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana estaba y me o querían enchufar. A mi no me gustó, gracias a Dios y nunca le di bola".