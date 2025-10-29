Maxi López rompió el silencio y realizó un duro descargo contra Wanda Nara: "No me hizo nunca una..."

Maxi López y Wanda Nara se encuentran más cerca que nunca. Tras varios años de distancia y una relación a duros golpes,la presentadora y el exfutbolista habrían llegado a una tregua. Hoy se los ve comiendo juntos, compartiendo eventos y con una relación ante cámaras bastante amistosa.

Sin embargo, en las últimas horas filtraron un video en donde el exjugador se queja de la madre de sus tres hijos varones. En unas grabación para las redes de Telefe, el hombre no se quedó callado y apuntó directamente a la conductora de MasterChef Celebrity .

El video comienza en blanco y negro. Allí, Maxi López increpó a quien iba a buscarlo para hacerle unas preguntas: "Hijo de put*, cuando estoy yo de mal humor me venís a buscar, porque es el momento que más te gusta".

Inmediatamente, el exjugador expresó: "Vi eso que hiciste con la cajita de chocolate", algo que el periodista respondió con un "¿te pensás que nos convidó?". El contexto deriva en otro video donde la rubia recibió una caja de chocolates supuestamente suizos.

"Siempre se guarda todo para ella, ni un café te ofrece", dijo López . Luego de ser consultado por el 50% que reclamó la conductora en el aire de Masterchef Celebrity , el mediático no se guardó nada: "No le corresponde ni el 25%, está tan liquidada hasta el último euro".

Wanda Nara (2) Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Créditos: Telefe

A la par, el video muestra las respuestas de Nara, quien responde positivamente sin saber las contestaciones de su exmarido: "Saldamos cuentas, anda en mi auto, le presto mi auto cada vez que llega al país".

"Es terrible... no me hizo nunca una milanesa, nunca un regalo, cero", expresó en otro fragmento Maximiliano, quien notablemente aprovechó para quejarse de todo.

Luego, se visualiza a Nara hablando bien de sí misma: "Hago muy buenas fiestas como contó Betular, pero durante el concurso no puedo. No puedo estar yo ni el jurado". Y la empresaria cerró: "Decile a Maxi que se ponga a practicar que es lo mejor que si llega entre los últimos... no, igual están todos invitados".