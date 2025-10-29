Lourdes Fernández habló con Fabiana Cantilo y reveló detalles del episodio que vivió con su expareja

Las artistas dialogaron a través de un vivo en redes sociales y la integrante de Bandana fue tajante con sus declaraciones.

Lourdes Fernández pasó por un momento verdaderamente complicado luego de que el personal policial la rescató del departamento de Leandro García Gómez, su expareja. El hombre quedó detenido y ella en recientes entrevistas destacó que Gómez no le hizo daño.

En medio de todo esto, decidió participar de un vivo de Instagram con Fabiana Cantilo y sorprendió a la propia cantante. Por supuesto que Fabiana fue al hueso con sus preguntas y la integrante de Bandana no dudó en responder de manera firme sobre lo que sucedió días atrás.

"Qué pasó, mi amor, quiero saber si estabas durmiendo cuando vino la policía" fue la primera consulta de Cantilo. Inmediatamente, Lourdes expresó: "Entraron con patada de allanamiento y no entendía nada, tuve una angina de put* madre". En ese instante, Fabiana Cantilo dejó en claro que no le creía esa parte de la historia.

Pero lo que más llamó la atención fue el comentario que lanzó sobre Leandro García Gómez mientras se encuentra detenido: "Estoy muy triste de que le hayan negado la libertad". Esta entrevista generó gran repercusión luego de la preocupación que se generó y la denuncia que realizó Lissa Vera y la madre de Lourdes.