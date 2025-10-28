La conductora de América habló nuevamente sobre el caso de la artista que preocupó a todos.

La panelista de LAM fue tajante con su pedido. Foto: captura de video YouTube/ El Observador.

El caso de Lourdes Fernández conmocionó al mundo del espectáculo y si bien ella dejó en claro que su expareja no le hizo daño, la Justicia considera que la integrante del grupo Bandana está en peligro. En medio de todo esto, Yanina Latorre decidió hacer un fuerte pedido.

La conductora de América aprovechó su programa de radio que sale al aire por El Observador para hablar nuevamente sobre Lourdes y fue muy clara: "Ojalá que este hijo de pu** pague por lo que hizo". Además, subrayó que "la Justicia actúa como actúa porque hubo una tremenda movida mediática".

"No le quedaba otra que aparecer, allanar y ahora son generalmente sentencias modelos, como le pasó a Julieta Prandi, pero esto no es lo que pasa en la mayoría de los casos", expresó Latorre de manera contundente frente al micrófono de su programa.

El pedido de Yanina Latorre tras la compleja situación de Lourdes Fernández Yanina Latorre le hizo un fuerte pedido a la Justicia tras la detención de la expareja de Lourdes Fernández Yanina expresó en otra parte que "ojalá que la Justicia actúe tan rápido con todas las mujeres víctimas de violencia y no sea solo por cholulos". En el final, subrayó: "Hay mujeres que denuncian y el tipo en dos días sale afuera, acá porque hay mucha presencia mediática y entonces la Justicia se siente muy presionada".