Retiraron la custodia policial a Lourdes Fernández y se teme la liberación de su expareja

Un giro inesperado en la investigación del caso Lourdes Fernández generó máxima preocupación en el entorno de la cantante. Este lunes por la tarde, la Policía retiró la custodia que se encontraba en el domicilio donde la artista está resguardada, y así queda sin protección oficial en medio de una causa que conmocionó al país.

Desde el pasado viernes, y tras ser "liberada" del departamento de su ex, la reconocida cantante de Bandana se refugió en la casa de un amigo en Villa Crespo, contando con la presencia de su círculo más íntimo y una vigilancia policial permanente las 24 horas. Sin embargo, alrededor de las 13 horas de este lunes, el personal policial se retiró del lugar.

La remoción de la custodia se produjo poco después de que Lourdes Fernández declarara ante la Justicia. La artista se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema, donde optó por desvincular a su ex de cualquier señalamiento. Según trascendió, la cantante negó todas las acusaciones contra Leandro García Gómez y retiró cualquier tipo de denuncia en su contra.

Ex de Lourdes Fernández García Gómez está imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad”. NA Este sorprendente giro en la causa encendió todas las alarmas en el círculo cercano de Lowrdez, ya que podría implicar la inminente liberación de Leandro García Gómez en las próximas horas, a pesar de las graves acusaciones iniciales. Este desenlace ya había sido anticipado por el propio entorno de la artista.

Lourdes de Bandana La artista se resguardaba en la casa de un amigo. Foto: Instagram @lowrdes El día que Lourdes fue trasladada en ambulancia desde la casa de Leandro, ella misma confesó a las enfermeras que su expareja la había amenazado directamente. Según trascendió en su momento, García Gómez "me dijo que me iba a mandar a matar" y que le haría daño a ella y a sus hijos si llegaba a declarar en su contra, una amenaza que habría influido en su postura ante la Justicia.