Retiraron la custodia policial a Lourdes Fernández y se teme la liberación de su expareja

Lourdes Fernández quedó sin custodia policial tras declarar ante la Justicia y negar las acusaciones contra su expareja, Leandro García Gómez.

Lourdes negó las acusaciones contra su expareja. / Archivo MDZ

Un giro inesperado en la investigación del caso Lourdes Fernández generó máxima preocupación en el entorno de la cantante. Este lunes por la tarde, la Policía retiró la custodia que se encontraba en el domicilio donde la artista está resguardada, y así queda sin protección oficial en medio de una causa que conmocionó al país.

Desde el pasado viernes, y tras ser "liberada" del departamento de su ex, la reconocida cantante de Bandana se refugió en la casa de un amigo en Villa Crespo, contando con la presencia de su círculo más íntimo y una vigilancia policial permanente las 24 horas. Sin embargo, alrededor de las 13 horas de este lunes, el personal policial se retiró del lugar.

Retiran la custodia policial a Lourdes Fernandez

La remoción de la custodia se produjo poco después de que Lourdes Fernández declarara ante la Justicia. La artista se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema, donde optó por desvincular a su ex de cualquier señalamiento. Según trascendió, la cantante negó todas las acusaciones contra Leandro García Gómez y retiró cualquier tipo de denuncia en su contra.

García Gómez está imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.

Este sorprendente giro en la causa encendió todas las alarmas en el círculo cercano de Lowrdez, ya que podría implicar la inminente liberación de Leandro García Gómez en las próximas horas, a pesar de las graves acusaciones iniciales. Este desenlace ya había sido anticipado por el propio entorno de la artista.

La artista se resguardaba en la casa de un amigo.

El día que Lourdes fue trasladada en ambulancia desde la casa de Leandro, ella misma confesó a las enfermeras que su expareja la había amenazado directamente. Según trascendió en su momento, García Gómez "me dijo que me iba a mandar a matar" y que le haría daño a ella y a sus hijos si llegaba a declarar en su contra, una amenaza que habría influido en su postura ante la Justicia.

Lourdes Fernández había denunciado a García Gómez en 2022.

A la amenaza de muerte se suma un fuerte elemento de presión, ya que Lourdes estaría siendo extorsionada por su expareja con imágenes íntimas. Mientras tanto, Leandro García Gómez se negó a declarar en el ámbito judicial, aunque sostuvo que la cantante "vino a su casa por voluntad propia", que "no la lastimó" y que ella "no quería salir ni ver a su madre". Cabe recordar que el hombre ya había mentido a los medios sobre el paradero de la cantante, asegurando que estaba "en provincia en la casa de una amiga".

