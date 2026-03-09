El empresario dialogó con los periodistas del programa Puro Show luego de recibir el alta tras el problema de salud.

El día seis de marzo, la noticia de la internación de Guillermo Coppola causó preocupación en el ambiente del espectáculo. El exrepresentante de Diego Maradona fue llevado de urgencia a Fundación Favaloro, donde quedó internado.

Los detalles del cuadro clínico fueron revelados por el periodista Fede Flowers en el ciclo radial de Luis Majul por El Observador. Según precisó el cronista: "Me llegó 9:54 y me confirman el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Me dicen que lo internaron hoy y que está acompañado por su familia".

Finalmente, Guillermo habló sobre la internación en Puro Show: "Tenía un control para hacer, los años pasan y aquí estamos metiéndole garra a la vida como nos enseñaron de chiquitos, fue un temita pulmonar".

Guillermo Coppola rompió el silencio tras su internación Guillermo Coppola rompió el silencio tras su internación de urgencia y contó cómo se encuentra "Se confirmó un diagnóstico que se preveía que era una hipertensión arterial y hay un tratamiento que comenzaremos en el día de hoy", siguió contando respecto al problema de salud que lo afectó en los últimos días.