"Con dos mujeres": se filtraron los detalles secretos de la noche desacatada de Mauricio Macri

La vida personal de Mauricio Macri volvió a generar comentarios en los medios. En La mañana con Moria, contaron detalles de su presencia en el casamiento de su sobrino Rodrigo Valladares Macri con la influencer Emily Lucius, donde el expresidente llamó la atención al llegar acompañado por una mujer cuya identidad no trascendió.

La celebración se llevó a cabo en una quinta perteneciente a la familia Macri ubicada en Los Polvorines. Al evento asistieron familiares, amigos y personas cercanas al entorno del clan. Sin embargo, según comentaron en el ciclo, gran parte de las miradas terminaron concentradas en el exmandatario, que durante la fiesta se mostró muy activo en la pista de baile e incluso protagonizó un pogo junto a los recién casados.

"Tenemos imágenes exclusivas en el casamiento . Empezó a las seis de la tarde y terminó a las cinco de la mañana", contó Gustavo Méndez. El panelista aseguró que la presencia del exjefe de Estado no pasó inadvertida entre los invitados. "Macri fue quien acaparó, obviamente, todas las miradas", aseguró el periodista.

Luego, Moria Casán aportó más datos sobre la mujer que lo acompañó durante la noche: "Estaba con una morocha súper espectacular, muy joven. Parecería que esta morocha espectacular, además de ser joven y bella, tenía ojos verdes".

En el programa también señalaron que, durante la fiesta, en varias oportunidades se los vio apartarse del resto de los invitados. "Iban y venían muy seguido, ¿saben dónde? A un estacionamiento", sumó la conductora.

Otro de los aspectos que comentaron en el ciclo fue la presencia de una otra mujer que se movía cerca de ellos a lo largo de la celebración. "Macri, muy pillo, lo que hizo fue estar con dos mujeres. Una era la morocha de ojos claros y había otra que era la amiga", comentó Méndez. Según su versión, esa tercera persona funcionaba como una especie de intermediaria durante la noche. "La otra mujer se iba y los dejaba solos", explicó el panelista.

Mauricio Macri- portada Macri la pasó muy bien en la boda, por los videos que salieron a la luz y lo que contaron los periodistas. Captura de video TN

De todas maneras, el periodista remarcó que, pese a que el expresidente llegó acompañado, no se observaron gestos afectivos entre ellos durante la fiesta. "Él no le agarraba la mano a la morocha de ojos claros", aclaró Gustavo.

Más allá de ese detalle, también destacaron la energía con la que Macri vivió el festejo. En diferentes momentos se lo vio saltando y bailando con los novios en el centro de la pista. "Bailó como si hubiera ganado unas elecciones a saltar con los novios", contó el periodista. Y concluyó: "Está soltero, fachero, es uno de los solteros más codiciados hoy de Argentina. Le puso toda la onda, estaba desacatado".