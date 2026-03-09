¿Temor por el rating? La estrategia de Gran Hermano ante el estreno de Guido Kaczka en El Trece

El reality de Telefe se prepara para luchar fuertemente contra Es mi sueño, el nuevo programa de El Trece que promete arrasar.

Guido Kaczka vuelve a la pantalla de El Trece con un programa totalmente renovado que promete cautivar a la audiencia desde el primer minuto. Por otro lado, Gran Hermano preparó una contundente estrategia para luchar mano a mano en el rating de la semana.

Ángel de Brito compartió en sus redes sociales la decisión que tomaron desde la producción del reality de Telefe: "Ante el estreno de Guido Kaczka en El Trece con Es mi Sueño, Gran Hermano decidió una doble eliminación".

"Todos los participantes quedarán nominados y el público votará de manera positiva para decidir quién continúa", escribió el conductor de LAM en la sección "chimentazos" que inauguró en sus diferentes redes sociales.

gran hermano Gran Hermano se prepara para luchar por el rating contra El Trece. Prensa Telefe También aclaró que el día jueves será la primera eliminación y el lunes la segunda. De esta manera el juego se verá afectado, ya que la casa más famosa del país perderá dos participantes en pocos días.