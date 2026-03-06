Danelik Star confesó que le dieron "un porro" en Gran Hermano y Telefe cortó la transmisión de inmediato

Los fanáticos de Gran Hermano debatieron intensamente en las redes sociales sobre la procedencia del objeto mencionado por la participante.

El cuarto de mujeres fue el escenario de la charla que desató el escándalo en redes sociales. / Captura TV Telefe

El clima en GranHermano: Generación Dorada se cortó con cuchilla tras una secuencia que dejó a todos los seguidores del reality con la boca abierta. La tucumana Danelik Star se convirtió en el blanco de todas las miradas luego de que un fragmento de la transmisión en vivo se volviera viral en X, desatando una ola de teorías sobre lo que realmente sucede cuando las cámaras principales no están enfocando.

La propuesta de Danelik Star que dejó a GH en jaque El momento fue tan veloz como impactante. Mientras charlaba con una compañera en su habitación, Danelik lanzó una invitación que rompe con todas las normas de aislamiento del programa: “Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno”.

GH- Portada (1) El confesionario, bajo sospecha después de los dichos de Danelik sobre el supuesto cigarrillo. Captura TV Telefe La frase rebotó con fuerza en las redes sociales, ya que dentro de la competencia rigen controles estrictos para evitar el ingreso de cualquier sustancia no autorizada. El desconcierto de los seguidores no tardó en transformarse en una catarata de reclamos exigiendo explicaciones a la producción.

Al percatarse de que su comentario podía haber cruzado los límites de la privacidad, la propia participante intentó recalcular sus palabras de inmediato. Ante el silencio de su interlocutora y la mirada atenta de los fans que siguen el minuto a minuto, Danelik Star cambió radicalmente su versión sobre el origen del cigarrillo de marihuana.

La polémica que envuelve Gran Hermano. “Los de la cancha me han tirado uno”, lanzó después, intentando instalar la idea de que el objeto habría sido arrojado desde el exterior, una justificación que generó aún más dudas entre el público del reality.