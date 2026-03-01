Gran Hermano revolucionó la casa con el regreso de Daniela de Lucía y una nueva incorporación: ¿quién es?

Si bien había anticipado su no regreso, la coach volvió por una revancha. Además, se incorporó a una nueva figura lista para jugar.

Gran Hermano Generación Dorada inició con sentimientos encontrados. Detrás de bambalinas se esconde el descontento de una sociedad que no está conforme con presenciar la "rivalidad" entre famosos e influencers. Entre la vorágine del avance de una apuesta de Telefe, dos de sus participantes abandonaron la competencia.

En un principio, Daniela de Lucía y Divina Gloria dejaron la competencia. Mientras la coach sufrió la pérdida de su padre, la actriz vivió un cuadro de hipertensión que, por recomendación médica, tomó la decisión de no regresar. Sin embargo, la morocha optó por volver al reality para continuar su participación.

Como si eso fuera poco, Big Brother sumó a una nueva integrante a su casa y a un día de la eliminación del primer famoso, GH vuelve a tener 28 jugadores en la carrera. Pero, ¿quién es la nueva cara?

La nueva "hermanita" Carla Bigliani CARLA BIGLIANI Una de las participantes que ingresaron a GH. Prensa Telefe "Carlota" es diseñadora y emprendedora, creadora de la marca de accesorios A lo mejor Carlota. Su trabajo tiene fuerte presencia en redes sociales, donde construyó una comunidad fiel y es conocida por su saludo característico “Hola Potra”. Sus diseños son elegidos por influencers, y sus eventos se destacan por convocar a mucha gente, consolidándola como una gran anfitriona dentro del mundo de la moda.

En su presentación, Carla se mostró auténtica, divertida y “picante”, pero a la vez simpática. Contó que trabaja desde su casa, lo que le permite organizar su emprendimiento mientras cuida a sus hijas. Compartió también aspectos de su vida personal: vive en la casa que siempre soñó, con jardín y pelopincho, y convive con dos gatos y un perrito. Explicó que tenía ganas de un cambio grande en su vida y que entrar al reality fue una decisión que visualizó con mucha convicción, porque siempre quiso participar.