Revelan si Divina Gloria podrá volver a Gran Hermano y anticipan un gran cambio para este domingo

Santiago del Moro aclaró cuál será el destino de la querida artista que debió ser hospitalizada por un cuadro de hipertensión. Además, el conductor adelantó una noticia bomba para el fin de semana.

Anuncian la determinación sobre la continuidad de Divina Gloria en Gran Hermano. Foto: captura de video Telefe.

Gran Hermano concluyó su primera semana de su Generación Dorada con dos inesperadas bajas entre sus participantes. Por un lado, la escritora y coach Daniela De Lucía decidió abandonar el reality tras la muerte de su padre. Por otro, Divina Gloria también quedó fuera de la casa tras ser hospitalizada por un cuadro de hipertensión.

En un primer momento, había trascendido que la artista podría regresar a Gran Hermano cuando los médicos que siguen su situación de salud lo autorizaran, dado que el diagnóstico de la cantante incluye una situación de parálisis del nervio motor.

Sin embargo, Santiago del Moro fue el encargado de revelar que Divina Gloria finalmente no podrá continuar en Gran Hermano por "recomendación médica".

Divina Gloria quedó fuera de Gran Hermano. Instagram @santidelmoro Además, el conductor anticipó para este domingo que por las salidas de Daniela De Lucía y Divina Gloria, el domingo ingresarán dos nuevos participantes al popular juego televisivo.