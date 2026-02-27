Revelaron nuevos datos sobre el estado de Divina Gloria y podría no volver a Gran Hermano: "Parálisis"

Divina Gloria fue llevada a un hospital de la zona por recomendación de los médicos de la casa y Pilar Smith compartió detalles de su salud.

Divina Gloria fue una de las figuras que ingresó a un Gran Hermano que sin dudas comenzó con el pie izquierdo. Es que a los dos días de ingresar, una de las jugadoras abandonó tras la muerte de su papá y Divina fue retirada en ambulancia.

Santiago del Moro comentó en el programa que "a partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se hiciera una serie de estudios y chequeos en una clínica cercana". Tras esto, Pilar Smith reveló el diagnóstico completo de la participante.

"Está en el sanatorio Las Lomas de San Isidro, ingresó ayer directamente a terapia intensiva con diagnóstico de parálisis del nervio motor, estuvo hasta el mediodía y la pasaron a sala común", comenzó contando.

También reveló que la jugadora está fuera de peligro y que tiene "cuadro de diabetes e hipertensión, afecta la movilidad ocular provocando párpado caído, visión doble o a veces pupila dilatada".