El periodista Federico Flowers fue quien dio a conocer la información en sus redes sociales y adjuntó todas las pruebas.

Dalila es una de las artistas referentes en el mundo de la movida tropical y en las últimas horas comenzó a circular un video que generó preocupación entre los fanáticos. Todo ocurrió en un show que dio en la provincia de Santa Fe, precisamente en la localidad de Avellaneda.

El periodista Federico Flowers fue quien compartió la información en sus redes sociales junto con un video impactante del momento donde la cantante salía en brazos y, según sus dichos, desmayada: "Nuevamente Dalila en una situación muy confusa".

"Esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda, Santa Fe, hace unos días", expresó el periodista. Lo cierto es que luego de esta situación, la cantante decidió cancelar su presentación en la provincia de Tucumán de este viernes.

El video de Dalila que causó preocupación en sus fans tras un show Máxima preocupación por Dalila: se desmayó en un show en Santa Fe y canceló su presentación en Tucumán En un video que subió a sus redes sociales, Dalila comentó: "Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada", concluyó en ese breve clip que también preocupó a los fanáticos.