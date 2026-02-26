A tres días del inicio del reality más polémico del país, los datos más jugosos comenzaron a filtrarse. Una bomba estalló y se cree que habrían favoritos por parte del canal.

La nueva temporada de Gran Hermano Generación Dorada apenas lleva unos días en la pantalla de Telefe, pero las controversias ya comenzaron a sacudir la convivencia dentro y fuera de la casa. En las últimas horas, el foco mediático se centró en Kennys Palacios, quien no habría cumplido con el protocolo de encierro previo, desatando fuertes sospechas sobre un posible favoritismo por parte de la producción.

El supuesto ocurrido Embed - Aseguran que un participante de Gran Hermano recibió beneficios especiales y generó polémica: "Es amigo de..." La irregularidad salió a la luz durante la emisión de SQP, donde se expusieron los detalles del cronograma de los jugadores. Según explicó la panelista Majo Martino, existió una clara diferencia en el trato: los participantes anónimos tuvieron un aislamiento más prolongado que los famosos.

Quienes ingresaban el martes al reality debían recluirse el domingo por la noche, pero el reconocido estilista habría eludido esta regla. "Lo dejaron un poquito más afuera porque es amigo de la casa", disparó Martino, asegurando que Palacios recién se aisló el lunes a las 19 horas.

Este trato diferencial no solo generó ruido por la ruptura del protocolo, sino porque le habría otorgado una ventaja estratégica innegable. Al retrasar su encierro, Kennys tuvo acceso a su teléfono y a las noticias en el momento exacto en que se filtró la lista de competidores. "Es el único que supo con quién iba a estar en la casa", sentenció Martino.

kennys palacios El estilista envuelto en una polémica. Archivo MDZ El dato fue respaldado por la propia Latorre, quien reveló una charla que mantuvo ese mismo fin de semana con Lizardo Ponce: "Me dijo: 'Este tampoco debe entrar, porque hoy lo vi y no estaba aislado'".