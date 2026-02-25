Preocupación por Divina Gloria: el fuerte diagnóstico que la deja fuera de Gran Hermano 2026

La reconocida actriz debió ser trasladada a una clínica debido a un cuadro de hipertensión. Santiago del Moro le comunicó a los participantes que, hasta nuevo aviso, está fuera de la competencia.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada amaneció este miércoles con una noticia que alteró por completo el clima de la competencia. Divina Gloria debió ser retirada de urgencia del reality para ser trasladada a una clínica cercana, donde quedó internada bajo observación médica tras presentar complicaciones en su salud.

Tras la noticia, Santiago del Moro comunicó a los jugadores que, por lo pronto, la actriz no volvería a la casa.

Qué le ocurrió a Divina Gloria Embed - Preocupacion por Divina Gloria: el fuerte diagnostico que la deja fuera de Gran Hermano 2026 Durante la gala, Santiago del Moro fue el encargado de llevar tranquilidad tanto a los participantes como al público. El conductor confirmó que la actriz se está realizando una serie de chequeos exhaustivos para determinar su estado de salud actual y asegurar que esté en condiciones de afrontar las exigencias del juego.

"A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se hiciera una serie de estudios y chequeos en una clínica cercana", expresó Del Moro ante la mirada atenta de los jugadores. La noticia generó un impacto inmediato en el grupo, que sigue de cerca la evolución de su compañera.

Divina Gloria- Portada La participante fue llevada a una clínica. Foto: Prensa Telefe. Respecto a su continuidad en el certamen, la producción fue tajante. El conductor aclaró que, hasta no contar con el diagnóstico médico y la firma del profesional responsable, la actriz no regresará a la competencia. "La idea es que todos estén ahí bien y aptos para poder jugar un juego de estas características", sentenció el animador.