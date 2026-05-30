La desconsolada despedida de una conductora de canal América a la que le bajaron su programa

En las siempre movedizas arenas de la televisión abierta argentina, canal América decidió ponerle punto final a un ciclo que no pasó desapercibido.

Canal América encara una nueva renovación en su grilla, con algunos cambios en la programación de la señal, y una conductora quedará fuera del aire tras la determinación del punto final para su ciclo que se mantuvo durante cinco años en pantalla.

Si bien la noticia se dio a conocer a principios de mayo, este viernes se concretó la despedida del programa en cuestión, que es nada más y nada menos que A la Tarde. El envío que construyó una particular impronta bajo la conducción de Karina Mazzocco, le dijo adiós a su público este viernes desde canal América.

Tras las palabras de panelistas como Daniel Ambrosino, Diana Deglauy y Cora Debarbieri, fue el turno de la anfitriona de esta propuesta que combinó temas de actualidad, espectáculos y llamativas historias ligadas a personalidades en búsqueda de potenciales familiares.

Al despedirse de canal América, Karina Mazzocco no pudo ocultar su emoción El desconsolado adiós de una conductora de canal América

Mientras recibió un ramo de flores de parte de su producción, Mazzocco se tomó unos minutos para agradecer la colaboración incondicional de sus compañeros delante y detrás de cámara.