Karina Mazzocco rompió el silencio tras su abrupta salida de América TV: "Lo que me dolió fueron..."

La conductora se sinceró en los Premios Martín Fierro 2026 sobre el final de A la tarde, el ciclo de canal América.

La salida de Karina Mazzocco de América TV sigue generando repercusiones y preguntas puertas adentro del medio. La decisión de levantar A la tarde a fines de mayo sorprendió tanto al público como al ambiente televisivo, especialmente por el desembarco de Luis Ventura en esa misma franja horaria.

Mientras continúan circulando distintas versiones sobre los motivos de su desvinculación, la conductora habló del tema con la revista Paparazzi durante los Premios Martín Fierro 2026 y reconoció que el impacto inicial fue fuerte, sobre todo por la incertidumbre alrededor del futuro de su equipo de trabajo.

Karina Mazzocco en los Premios Martín Fierro 2026 El look de la conductora en los Premios Martín Fierro 2026. RS Fotos.

"Pregunté primero que pasaba con mis compañeros, me dijeron que nadie se va a quedar sin trabajo, cosa que me devolvió el alma al cuerpo. Luego con aceptación, porque esto es un negocio donde a veces pasan estas cosas", expresó Mazzocco al referirse a la noticia.

Sin embargo, dejó en claro que lo que más le afectó no fue la decisión en sí, sino la manera en la que se manejó todo el proceso. "¿Si podía haber sido de otra manera? Sin dudas, porque lo que me dolió fueron las formas, después entiendo que es un negocio y a veces pasan estas cosas", aseguró la conductora.