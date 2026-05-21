José María Muscari frenó las especulaciones sobre la salud de Romina Gaetani y reveló su parte médico definitivo

Las giras teatrales por el interior del país suelen combinar la euforia de las salas llenas con las exigencias propias del traslado constante. Sin embargo, en las últimas horas, las alarmas se encendieron en torno al elenco de El divorcio del año tras una serie de fuertes rumores que indicaban una supuesta descompensación de Romina Gaetani. Para frenar la ola de especulaciones, el director José María Muscari dialogó con Teleshow y desglosó el minuto a minuto del imprevisto que alteró los planes en la Patagonia.

El espectáculo El divorcio del año transita una exitosa seguidilla de presentaciones en diferentes ciudades argentinas.

El trasfondo de la situación se originó durante el viaje nocturno que el equipo realizaba en un motorhome hacia Carmen de Patagones. La travesía marchaba según lo previsto hasta que una falla en un repuesto obligó al vehículo a detenerse en plena ruta. Los actores debieron permanecer resguardados durante casi dos horas a la espera de una combi de auxilio que los trasladara finalmente hacia el hotel de destino.

Fue en ese lapso de espera donde el clima del sur comenzó a pasar factura. Al no contar con calefacción en el micro detenido, Gaetani se expuso a las bajas temperaturas de la zona. Como es una paciente asmática, una condición con la que convive desde siempre y sabe administrar, la actriz tomó una decisión madura y netamente profesional: acudir a un centro médico de manera preventiva para reforzar su capacidad respiratoria de cara al exigente esquema de seis funciones consecutivas en el teatro.

romina gaetani ig Romina Gaetani experimentó las consecuencias del frío en la ruta patagónica tras una avería en el transporte del elenco. Instagram @rominagaetani

Muscari fue categórico al momento de restar dramatismo al episodio y llevar tranquilidad a los seguidores de la artista. "Romina no estuvo internada, no tiene nada. Simplemente se fue a controlar para prevenir ese frío que tomó en la ruta", sentenció el creador. Tras asistir a la guardia del hospital local, los profesionales le realizaron los chequeos pertinentes y confirmaron que sus parámetros de salud se encontraban en un estado impecable.

romina gaetani Una consulta en la guardia hospitalaria descartó cualquier tipo de recaída vinculada al asma crónica que padece la artista. Instagram @rominagaetani

El director también aprovechó la oportunidad para desligar por completo a la actriz de las modificaciones horarias que sufrió el debut en la localidad bonaerense, atribuyendo la demora de 45 minutos exclusivamente al incidente de logística vial. Con el diagnóstico médico a su favor, Gaetani subió al escenario y completó las dos funciones con total normalidad.