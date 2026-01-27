Presenta:

Romina Gaetani

Pidieron la detención del ex de la actriz Romina Gaetani en la causa por violencia de género

En las últimas horas, la querella pidió la detención de Luis Cavanagh, quien fue denunciado por violencia de género.

MDZ Policiales

El hecho denunciado habría ocurrido a fines de diciembre del año pasado.

En las últimas horas, la querella pidió la detención de la expareja de Romina Gaetani. Se trata de Luis Cavanagh, quien había sido denunciado por la actriz por violencia de género.

“La querella pidió la detención luego de la declaración de Romina Gaetani. Su relato fue calificado como riesgo alto”, detalló el periodista Mauro Szeta, en Lape Club Social. A su vez, detalló que en la solicitud se enmarca en el delito de lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

En estos momentos, se aguarda la definición de la Justicia sobre el pedido presentado. Cabe destacar que rige una prohibición de acercamiento de 300 metros.

La denuncia de Gaetani

Casi dos meses atrás, la actriz llamó a la Policía y denunció que Cavanagh la había golpeado. Cuando llegaron a la casa ubicada en el Tortuguitas Country Club, los agentes divisaron que Gaetani presentaba golpes en los brazos y en la cadera. A su vez, se encontraba en un visible estado de nerviosismo. Por lo tanto, la trasladaron al Hospital de Pilar.

Romina Gaetani y su expareja, Luis Cavanagh.&nbsp;

Allí, estuvo internada por unas horas, hasta que fue dada de alta y regresó a su domicilio. Además, recibió asistencia de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que interviene en este tipo de casos.

