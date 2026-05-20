Quién era el hombre que murió tras ser atendido en la clínica trucha de González Catán

La muerte de un paciente en la clínica de González Catán que fue clausurada por " fraude sanitario " quedó rodeada de interrogantes luego de que se conociera que el fallecimiento se produjo luego de haberle aplicado una inyección durante una consulta.

El hombre se llamaba Héctor Navarro tenía 57 años, vivía en la misma localidad bonaerense y compartía con su hijo una fuerte pasión por el pádel y la pesca deportiva. Precisamente, el último día juntos había comenzado con una salida deportiva entre ambos, sin imaginar el dramático desenlace que ocurriría horas después.

Todo sucedió el pasado 4 de enero. Según relató su hijo Damián Navarro, tras jugar al pádel Héctor comenzó a sentir un intenso dolor abdominal . Como la clínica Argentina Salud estaba ubicada a pocas cuadras de la vivienda familiar en González Catán, decidieron acercarse para una consulta médica.

En el centro asistencial le realizaron estudios cardiológicos y le aplicaron una inyección de ketorolac antes de enviarlo nuevamente a su casa .

“Lo llevé por un dolor abdominal, le hicieron un electro y a los 15 o 20 minutos falleció”, contó Damián al recordar las últimas horas de su padre.

Un testimonio clave contra la clínica

De acuerdo al testimonio de la familia, apenas regresaron al domicilio Héctor sufrió un infarto fatal. Con el correr de los días, el caso comenzó a despertar sospechas luego de que otros profesionales analizaran el electrocardiograma realizado en la clínica.

Según denunciaron los familiares, médicos consultados posteriormente les advirtieron que el estudio mostraba signos compatibles con un preinfarto y que el paciente debería haber quedado internado bajo observación urgente.

La situación se volvió aún más alarmante cuando trascendió que la clínica Argentina Salud estaba siendo investigada por presunto ejercicio ilegal de la medicina, utilización de matrículas falsas y venta irregular de medicamentos.

Allanamientos

En las últimas horas, la Justicia ordenó allanamientos en distintas sedes vinculadas al centro médico, ubicadas en González Catán, Virrey del Pino y San Justo. Durante los operativos secuestraron documentación presuntamente apócrifa, sellos médicos y ambulancias con patentes adulteradas. Además, existen sospechas de que algunas personas atendían pacientes sin contar con título habilitante.

Mientras la causa avanza y hay varios detenidos, la familia de Héctor intenta encontrar respuestas sobre lo ocurrido aquel domingo. Su hijo Damián le dedico un emotivo mensaje el día en que habría cumplido 58 años.

“Todavía sigo sin entender muchas cosas. Jamás pensé que ese domingo iba a ser el último”, escribió junto a una fotografía familiar. En la despedida también recordó una de las pasiones que compartían: “Gracias por hacerme pescador. Buena pesca, viejo. Te amo en cualquier lugar que estés”.