Maipú: lo detuvieron con cigarrillos de marihuana tras una persecución y fue liberado minutos después

Un joven de 21 años fue aprehendido la tarde del martes en Maipú , luego de intentar darse a la fuga tras notar una presencia policial y descartar un bolso que contenía cigarrillos artesanales con marihuana. El sospechoso fue detenido tras una persecución a pie.

El procedimiento se realizó cerca de las 18 en el interior del barrio Soberanía Argentina , donde efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú ( UEP ) realizaban patrullajes preventivos por la zona.

De acuerdo con información policial, los uniformados observaron a un sujeto que, al notar la llegada de la movilidad policia l, arrojó un bolso negro hacia una acequia y comenzó a correr para intentar escapar por el interior del barrio.

Ante la maniobra evasiva, los efectivos iniciaron una breve persecución a pie y lograron alcanzar al sospechoso a pocos metros del lugar.

El joven fue reducido y posteriormente trasladado a la dependencia policial correspondiente mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

Detenido en persecución El sospechoso se dió a la fuga al ver a los efectivos y desató una persecución a pie en la que seria detenido a pocos metros

Tras recuperar el bolso descartado, los policías realizaron una inspección y encontraron en el interior 18 cigarrillos de armado artesanal que contenían una sustancia vegetal compatible con cannabis sativa.

Luego del hallazgo, intervino personal de la Policía Contra el Narcotráfico, que llevó adelante las medidas de rigor y concretó el secuestro de la sustancia.

Recuperó la libertad

Pese al procedimiento y al secuestro de los cigarrillos artesanales con cannabis, el joven recuperó la libertad pocos minutos después por disposición de la Justicia Federal.

Según trascendió, el detenido quedó inicialmente a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal, tras la intervención de personal de Policía Contra el Narcotráfico. Sin embargo, luego de las actuaciones de rigor, la Justicia ordenó únicamente el secuestro de la sustancia hallada y dispuso que el acusado recuperara la libertad, siempre y cuando no registrara medidas pendientes ni antecedentes de relevancia.

De esta manera, no se adoptaron otras medidas judiciales en el marco de la presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, aunque la causa continuará bajo investigación.