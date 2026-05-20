Maipú: un operativo federal terminó con una madre y su hija detenidas por venta droga en Marketplace

Un operativo de la Policía Federal Argentina terminó con una madre y su hija detenidas en Maipú , luego de una investigación que permitió secuestrar más de 15 kilos de marihuana que eran comercializados a través de publicaciones realizadas en la plataforma Marketplace de Facebook.

La investigación se originó en diciembre del año pasado, cuando el Centro de Sinergia Cibernética de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales ( CS5 ) detectó un perfil en redes sociales que ofrecía estupefacientes en la zona de Maipú y emitió un informe dirigido a la División Unidad Operativa Federal Mendoza.

A partir de esa información, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones ( DFI ) de la Policía Federal Argentina comenzaron con tareas de vigilancia y seguimiento bajo directivas de la Unidad Fiscal Mendoza-Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos , encabezada por el fiscal Daniel Rodríguez Infante.

De acuerdo con la investigación, los detectives lograron confirmar la existencia del perfil utilizado para ofrecer droga al menudeo mediante publicaciones en Marketplace.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores identificaron a dos mujeres que operaban detrás del usuario y determinaron que utilizaban una vivienda ubicada sobre calle Bandera de los Andes al 2600 , en Maipú, para concretar las maniobras vinculadas al narcomenudeo.

elementos secuestrados Dinero en efectivo y telefonos celulares secuestrados durante la requisa. Foto: Policía Federal Argentina

Las tareas investigativas incluyeron seguimientos, análisis digitales y distintas técnicas especiales de investigación que permitieron reunir pruebas clave para avanzar sobre las sospechosas.

Allanamiento y secuestro de droga

Durante el procedimiento, los efectivos federales detuvieron a las dos mujeres, quienes serían madre e hija, y secuestraron más de 15 kilogramos de marihuana.

Mujer detenida Una de las mujeres detenidas durante el allanamiento. Foto: Policía Federal Argentina

Además, los policías incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, dos balanzas de precisión, dinero en efectivo presuntamente obtenido de la comercialización de estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Mujer detenida allanamiento Otra de las detenidas por la Policia Federal en el allanamiento realizado en Maipú. Foto: Policía Federal Argentina

Las detenidas, ambas argentinas y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.