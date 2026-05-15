"Me cansé de tu basura": la insólita pelea entre dos locales de Maipú

Una insólita disputa entre comerciantes vecinos se intensificó esta semana en pleno corazón de Maipú. La discordia tiene un protagonista poco glamoroso: las bolsas de residuos que un local gastronómico habría dejado durante semanas sobre la vereda sin respetar los horarios de recolección, lo que terminó por agotar la paciencia de un taller lindero.

La pelea estalló en redes sociales cuando la cuenta del taller publicó un descargo en el que detallaba la decisión que terminaron tomando luego de varios intentos fallidos por resolver el problema de manera amistosa. Según relataron, durante semanas se ocuparon ellos mismos de levantar lo que quedaba tirado frente al ingreso de su comercio, mientras intentaban dialogar con los responsables del local de hamburguesas para que adoptaran una solución concreta.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 4.45.37 PM El mensaje que dejaron en el local de hamburguesas

La disputa por la basura en Maipú El núcleo del reclamo apunta a un detalle no menor del servicio municipal: los sábados no pasa el camión recolector por esa zona. Esto provocaba que los residuos generados durante el fin de semana quedaran acumulados en la vía pública por varias horas, atrayendo olores, suciedad y malestar para quienes trabajan en la cuadra. Desde el taller aseguraron que llevaban aproximadamente un mes solicitando que el comercio gastronómico instalara un tacho propio o, al menos, sacara las bolsas en los horarios correspondientes.

Cansados de no obtener respuesta, los responsables del taller optaron por una medida tan polémica como gráfica: devolverle la basura al local que la había generado, dejándola directamente en su puerta. El gesto fue acompañado por un mensaje sin filtros publicado en redes, donde explicaron los motivos de la represalia y apuntaron contra la falta de soluciones por parte del comercio vecino.