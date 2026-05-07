Hallaron una granada activa en un contenedor de basura en Constitución

Un operativo de seguridad se desplegó este jueves en el barrio porteño de Constitución luego de que un hombre en situación de calle encontrara una granada FMK1 dentro de un contenedor de basura y comenzara a manipularla en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles San José y Pavón, donde vecinos alertaron al 911 tras advertir la presencia del explosivo. A partir de la denuncia intervino personal de la Policía de la Ciudad, que montó un operativo preventivo para aislar el sector y evitar riesgos.

Según informaron fuentes policiales, la granada contenía pólvora y será sometida a una detonación controlada en un lugar seguro bajo supervisión de especialistas en explosivos.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría 1 encabezada por Agustín Miragaya.

No es la primera vez que hallan artefactos explosivos en espacios públicos en Ciudad de Buenos Aires. En enero pasado, un paquete sospechoso hallado cerca del Congreso de la Nación Argentina motivó otro importante despliegue policial en la zona de Combate de los Pozos al 50.

En aquella oportunidad intervino personal de Explosivos de la Policía Federal Argentina y, tras la inspección, el resultado fue negativo. El operativo obligó a interrumpir el tránsito mientras se aseguraba el área y se realizaban peritajes.

Otro antecedente ocurrió en abril de 2024, cuando expertos de la Policía de la Ciudad detonaron de forma controlada una granada militar encontrada en el parque Saint Tropez, en la Costanera Norte porteña.

Según explicaron especialistas, este tipo de artefactos representan un riesgo especialmente alto cuando presentan deterioro o permanecieron almacenados durante largos períodos, ya que pueden volverse inestables y activarse accidentalmente durante su manipulación.