Se metió una granada en el recto tras un peligroso juego sexual, fue a la guardia y evacuaron el hospital

El insólito episodio ocurrió en Francia, donde médicos, bomberos y expertos antibombas trabajaron para extraer una granada de la Primera Guerra Mundial.

Producto de un "juego sexual" un joven llegó con una granada y provocó terror en un hospital.

El insólito caso ocurrió en Francia, en la ciudad de Toulouse, después de que un joven de 24 llegara de urgencia a la guardia de un hospital por haberse introducido un "objeto extraño" en su cuerpo. El mismo contó que, a raíz de unos juegos sexuales, se había introducido una granada en el recto.

Al darse cuenta de la peligrosidad de este objeto, el personal médico del Hospital Rangueil, donde llegó este joven, alertó rápidamente a las autoridades para que evacuaran todo el centro médico por precaución.

Además, al tratarse de una granada de unos 20 centímetros de largo, los médicos debieron solicitar la asistencia de una unidad de desactivación de explosivos, donde también se desplegó un grupo de bomberos como precaución.

La curiosidad de la granada Junto al hecho de que este joven ingresó por tener una granada de aproximadamente unos 20 centímetros en su recto, más tarde confirmaron que se trataba de un explosivo de la Primera Guerra Mundial.