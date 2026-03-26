Japón comienza a liberar sus reservas estatales de crudo por el bloqueo en Ormuz

Las autoridades de Japón comenzaron este jueves a liberar millones de barriles de sus reservas estatales de crudo con el objetivo de compensar las pérdidas de abastecimiento provocadas por la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz , un punto clave para el comercio energético global.

Según informó el medio económico Nikkei, los barriles —equivalentes a un mes de consumo nacional— serán distribuidos en los próximos días a cuatro grandes petroleras japonesas, que los adquirieron por un total de 540.000 millones de yenes (unos 2.900 millones de euros).

La primera ministra, Sanae Takaichi, ya había anticipado la medida al señalar en su cuenta de la red social X que el país comenzaría a liberar sus reservas estatales, luego de que el pasado 16 de marzo se utilizara el equivalente a 15 días de suministro proveniente de las reservas privadas de las compañías energéticas.

Además, la mandataria indicó que durante el mes también se liberará crudo de las reservas conjuntas que Japón mantiene con países productores como Arabia Saudita y Kuwait, en un intento por reforzar el suministro ante la creciente incertidumbre.

Japón importa cerca del 90 % de su petróleo desde Oriente Medio, por lo que el conflicto en la región encendió las alarmas del Gobierno, que busca evitar desabastecimientos y contener el impacto en los precios internos del combustible.

En ese marco, la administración de Takaichi aprobó subsidios destinados a las petroleras con el objetivo de mantener el precio de la gasolina en torno a los 170 yenes (0,92 euros) por litro, luego de que la semana pasada alcanzara un máximo de 190,8 yenes (1,04 euros).

Coordinación internacional ante la crisis

En paralelo, la primera ministra se reunió en Tokio con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, a quien solicitó preparar “posibles liberaciones coordinadas adicionales” de crudo en caso de que el conflicto en Irán se prolongue.

Por su parte, Birol reiteró que el organismo está dispuesto a liberar más reservas si la situación lo requiere y valoró el respaldo de Japón a las acciones conjuntas de los países miembros para estabilizar el mercado energético global.