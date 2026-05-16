El papa León XIV viajará a Francia y visitará la Unesco en un hecho histórico
El Vaticano confirmó la gira del Papa León XIV a Francia entre el 25 y 28 de septiembre. También prevén una visita al Santuario de Lourdes.
El Vaticano confirmó este sábado que el papa León XIV realizará un viaje apostólico a Francia entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026, en una gira que incluirá una histórica visita a la sede de la UNESCO en París.
La noticia fue oficializada por el director de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien detalló que el Pontífice aceptó las invitaciones formuladas por el gobierno francés, las autoridades eclesiásticas locales y la conducción del organismo internacional.
La presencia de León XIV en la UNESCO marcará un hecho simbólico para la Iglesia católica, ya que será apenas el segundo Papa en visitar la organización. El antecedente histórico remite a la recordada visita de Juan Pablo II en junio de 1980.
El itinerario de León XIV
Desde la Conferencia Episcopal Francesa adelantaron además que el itinerario tendría una fuerte impronta espiritual y contemplaría una visita al tradicional Santuario de Lourdes, uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo.
El viaje representará la quinta gira internacional de León XIV desde su elección en 2025. En poco más de un año de pontificado, el Papa ya recorrió Turquía, Líbano, Mónaco y varios países africanos, mientras que también tiene previsto viajar a España en junio próximo.
La confirmación fue celebrada por el presidente francés Emmanuel Macron, quien expresó públicamente su entusiasmo y consideró que la visita representará “un mensaje de unidad” y un motivo de orgullo para los católicos franceses.
El anuncio también pone fin a años de gestiones diplomáticas impulsadas por Francia para concretar una visita oficial de un Pontífice. Durante sus 12 años de papado, Francisco visitó territorio francés en tres oportunidades, aunque evitó participar de actos de Estado en París y tampoco asistió a la reapertura de la Catedral de Notre Dame.