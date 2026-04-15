Donald Trump recargado: nuevas críticas fuertes al papa León XIV y a la poderosa OTAN

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , volvió a criticar al papa León XIV y a la poderosa OTAN, la alianza bélica de Occidente. Hace horas, reclamó que "alguien le diga" a León XIV que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear . A la OTAN le hizo ver su falta de apoyo.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León XIV que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que "AMERICA HA VUELTO".

León XIV , nacido en Estados Unidos , se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior".

En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el pontífice aseguró que no tenía "miedo" de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.

Críticas fuertes de Trump a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro, en referencia a la guerra de Irán y lo que para el mandatario ha sido una falta de implicación por parte de la alianza.

"¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!", criticó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, el mismo reproche que ha repetido durante las últimas semanas.

De hecho, el mandatario manifestado su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un "tigre de papel".

Mark Rutte otan dpa Mark Rutte, titular de la OTAN, no sabe qué hacer con Donald Trump. Foto Dpa DPA

Reunión fallida

El pasado 8 de abril, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con Trump en la Casa Blanca en un encuentro que no terminó en ningún acercamiento.

Algunos socios de la OTAN, como España, cerraron su espacio aéreo o impidieron el uso de sus bases para operativos estadounidenses que atacaran a Irán.

Varios integrantes de la alianza también se negaron a enviar buques militares al estrecho de Ormuz, donde ahora Estados Unidos mantiene un bloqueo contra cualquier barco que salga o se dirija a puertos iraníes. Efe