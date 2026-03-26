Donald Trump presiona y amenaza a la OTAN para que entre en guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , acaba de publicar un duro mensaje contra la OTAN , la poderosa alianza bélica integrada, entre otros por Reino Unido, Alemania, España, Canadá, Italia y Turquía. Ante la guerra con Irán y la escalada en el precio del petróleo , el mandatario cargó con una fuerte amenaza.

Donald Trump , hace minutos, publicó el siguiente mensaje en su red social Truth : "La OTAN no ha hecho absolutamente nada para ayudar ante la nación desquiciada de Irán, ahora diezmada militarmente. Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, ¡pero nunca olviden este momento crucial! Presidente Donald J. Trump ".

Así, Donald Trump , por un lado, suma críticas al rol de la OTAN en la guerra que Estados Unidos e Israel han emprendido contra Irán .

Además, el mandatario ha dejado por sentado que no olvidará la falta de respuesta de Occidente ante la guerra contra Irán . La OTAN por su lado, de mano de su titular Mark Rutte, ha dicho hace unos días que analizaban acciones para garantizar la navegabilidad del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán .

Sin embargo, hasta ahora nade hicieron al respecto y Trump lo hace notar de estruendosa manera.

Otan Nato La Otan es la alianza bélica más poderosa del planeta. Foto: Nato. La Otan es la alianza bélica más poderosa del planeta y Donald Trump la quiere en acción. Foto: Nato.

Donald Trump ante el precio del petróleo

Una de las grandes preocupaciones de Donald Trump y Estados Unidos tiene que ver con el alza en el precio del petróleo, que ya alcanzó los 117 dólares por barril. La agencia Bloomberg hoy, por su lado, analizó que hay posibilidades de que pueda llegar incluso a los 200 dólares.

De mantenerse en el tiempo la tendencia, habrá un crecimiento de la inflación en Estados Unidos y Europa, además de un freno en el crecimiento económico.

Ante esto, Donald Trump mete presión extrema a la OTAN para que intervenga militarmente y acorte la guerra con Irán.