Petróleo, Estrecho de Ormuz y guerra con Irán: la crisis que ahoga a Trump

El analista político internacional Claudio Fantini sostuvo que el intento de negociaciones en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán responde a una situación de desgaste político y económico que enfrenta Donald Trump , en un contexto donde el régimen iraní niega la existencia de conversaciones y la guerra continúa generando presión internacional.

Fantini explicó en MDZ Radio que “me da la impresión de que lo que ha anunciado Donald Trump tiene más que ver con una situación acuciante que empieza a desgastar a su gobierno y su liderazgo”. En ese sentido, señaló que la guerra “se prolonga mucho más de la cuenta con una capacidad de respuesta misilística iraní… que no se esperaba que tuviera”.

El analista remarcó que el impacto energético del conflicto es central en el escenario actual : “el impacto que la crisis energética está teniendo en la economía global, está surtiendo el efecto que se planteó el régimen iraní en este conflicto, que es generar una presión sofocante desde el mundo y también desde la sociedad norteamericana sobre la Casa Blanca para que Trump le ponga fin a esta guerra”.

También advirtió que el objetivo iraní es resistir: “para el régimen el triunfo está en haber sobrevivido… sin haber sido destruido y sin haber capitulado”, mientras que el objetivo de Trump “fue la destrucción del régimen o la capitulación total… y eso no es lo que está pasando”.

Fantini señaló que el anuncio de una tregua de cinco días por parte de Trump se produjo en un contexto de fuertes tensiones económicas y militares, y recordó que Irán negó cualquier negociación: “argumentando conversaciones que el régimen iraní de inmediato negó, dijo que no había ninguna conversación, que eso que estaba anunciando Trump no tenía que ver con nada conversado”.

En esa línea, sostuvo que la decisión pudo buscar aliviar los mercados energéticos: “tal vez lo que necesitaba Trump es una bocanada de oxígeno con la baja del petróleo y del gas que produjo de inmediato el tweet donde anunciaba esa tregua”.

El analista agregó que la crisis económica y el desgaste político están directamente vinculados: “la crisis económica que está provocando esta guerra es directamente proporcional al daño político que le está causando al gobierno de Trump”.

También advirtió sobre la complejidad estratégica del Estrecho de Ormuz, al afirmar que “Trump en estas horas se encuentra en una situación complicada, no solo porque no está pudiendo liberar el Estrecho de Ormuz … es muy difícil, es muy complejo, porque la situación geográfica de Irán en torno a ese estrecho es mucho más estratégica”.

Diferencias entre los objetivos de Estados Unidos e Israel

Fantini sostuvo que existen objetivos distintos entre Washington y Tel Aviv, lo que condiciona la estrategia militar y política. “Para Trump había una necesidad que no es la misma que para Netanyahu”, explicó, y añadió que “la sociedad israelí tiene una razón lógica para apoyar una guerra cuyo objetivo es destruir al régimen iraní”.

En ese marco, indicó que “Israel tiene un peligro existencial en un régimen que siempre ha planteado borrarlo del mapa, mientras que los norteamericanos no estaban amenazados existencialmente”.

El analista consideró que el conflicto puede arrojar resultados diferentes para cada actor: “es posible que acá haya dos ganadores, el régimen teocrático si sobrevive a la guerra… y Netanyahu si logra provocarle un daño inmenso al aparato militar”.

Finalmente, subrayó la situación política de Trump: “para Estados Unidos e Israel un éxito es la destrucción total o la capitulación del régimen… para Trump es distinto… se lo ve contra las cuerdas. Se ve que es más complicado de lo que creía”.