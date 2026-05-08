Una nave "supercaliente" y un enjambre de luces: el fuerte informe que se destapó en los archivos de OVNIs

Donald Trump cumplió su promesa y desclasificó varios archivos relacionados con objetos voladores no identificados (OVNIs) . En la web oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos, donde se almacenan estos documentos de acceso público, apareció una entrevista del FBI a un alto funcionario de inteligencia, quien habló sobre su experiencia personal con un encuentro con una nave y esferas de luces en una instalación militar estadounidense.

En su declaración, mencionó que él y otros miembros del personal federal y estatal llevaron a cabo búsquedas en los lugares donde se habían avistado "esferas" . Tras rastrear la zona en helicóptero, encontraron uno de estos orbes "extremadamente caliente" que flotaba sobre el suelo.

El mismo recorrió 20 millas a una velocidad demasiado rápida para que el helicóptero pudiera seguirlo. A su vez, el alto funcionario declaró haber visto un "enjambre" adicional de luces moviéndose en todas direcciones.

"Poco después se observaron un total de cuatro o cinco orbes adicionales durante un breve lapso, que se encendían y luego se apagaban . Este patrón de cuatro o cinco orbes que se encendían y luego se apagaban continuó durante los siguientes treinta minutos en toda la zona", relató el Departamento de Guerra.

El hecho ocurrió a fines de 2025, un día aproximadamente a las 22. "Informes previos de testigos presenciales del personal que observó orbes/luces (...) mencionaron haber escuchado golpes secos, como si algo hubiera caído y golpeado el suelo", señalaba el documento.

En unas coordenadas que fueron preservadas por el Gobierno, se divisó "una posible aeronave en el horizonte alejándose hacia el oeste", y "luego informó que detectaron un orbe bajo FLIR, descrito como 'supercaliente', sobrevolando a nivel del suelo". Este objeto "se dirigía al este y luego al sur a gran velocidad y después se dividió en dos objetos".

"El orbe ganó altura, se acercó a menos de diez pies de (coordenadas confidenciales) y luego se dirigió al este", precisó el informe, y señaló que, cuando se la quiso alcanzar, fue imposible ya que era "incapaz de igualar la velocidad". Lo llamativo es que el copiloto informó haber visto "que algo emergía de los dos objetos y luego viajaba en una dirección diferente a gran velocidad".

"Los pilotos y el testigo 1 (a simple vista) divisaron un enjambre de luces (demasiadas para contar) moviéndose en todas direcciones". Para las 22.27, perdieron contacto visual con este grupo de luces.

Luego, también vieron dos grandes orbes que "parecían intensificarse (fulgor) y permanecer estáticos uno al lado del otro. Tenían forma ovalada, color naranja con un centro blanco o amarillo y emitían luz en todas direcciones. Después de unos segundos, un tercer orbe se encendió debajo de los dos, y luego otro debajo de ese, hasta que hubo cuatro o cinco en total debajo de los dos originales. Tras unos segundos, los orbes comenzaron a atenuarse en orden inverso mientras permanecían estáticos hasta que se perdió el contacto visual". Pero este show de luces continuó.

Qué vio el funcionario según su declaración