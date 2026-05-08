Brasil promulgó una ley que reduce la condena del expresidente Jair Bolsonaro

El Senado de Brasil promulgó este viernes la denominada Ley de Dosimetría , una norma que modifica el cálculo de penas para delitos contra el orden democrático y que beneficiará al expresidente Jair Bolsonaro , que enfrenta una condena por tentativa de golpe de Estado.

La medida fue formalizada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, luego de que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no promulgara la ley dentro del plazo legal de 48 horas tras la notificación del Congreso.

La nueva legislación fue aprobada por el Parlamento en diciembre pasado, aunque Lula la había vetado completamente el 8 de enero. Sin embargo, el Congreso anuló ese veto durante una sesión conjunta realizada el 30 de abril y dejó habilitada su entrada en vigencia.

El texto establece que no podrán acumularse las penas por los delitos de abolición violenta del Estado democrático y golpe de Estado. En cambio, se aplicará únicamente la condena correspondiente al delito más grave, con incrementos limitados.

Además, la ley contempla reducciones de entre uno y dos tercios de las penas para quienes hayan participado en hechos ocurridos en contextos de movilizaciones masivas, siempre que no hayan financiado ni liderado las acciones.

La norma impacta directamente sobre las condenas vinculadas al asalto a las sedes de los Tres Poderes ocurrido el 8 de enero de 2023 en Brasilia, episodio protagonizado por simpatizantes bolsonaristas tras la derrota electoral del exmandatario.

Aliados del gobierno de Lula anticiparon que buscarán impugnar la constitucionalidad de la medida ante el Supremo Tribunal Federal, una vez que la ley sea publicada oficialmente en el Diario Oficial.

Tras la promulgación, el senador Flávio Bolsonaro celebró la decisión y lanzó duras críticas contra Lula. En una publicación en X sostuvo que Brasil “no puede seguir siendo conducido por un presidente cansado y movido por el rencor” y reclamó “dar vuelta la página” para avanzar hacia una “serenidad institucional”.