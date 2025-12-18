Lula confirmó que vetará la ley que reduciría la condena de Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que vetará el proyecto de ley aprobado por el Parlamento que reduce las penas impuestas por el Supremo Tribunal Federal al expresidente Jair Bolsonaro y a otros implicados en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

“Cuando llegue a mi mesa, lo vetaré”, afirmó Lula durante una conferencia de prensa, al remarcar que quienes atentaron contra el sistema democrático “tienen que pagar por los actos cometidos”. El mandatario sostuvo que ejercerá su derecho constitucional al veto, del mismo modo que el Congreso tiene la facultad de insistir con la norma si así lo decide.

En ese marco, el jefe de Estado brasileño advirtió sobre los riesgos de relativizar lo ocurrido: “Si la democracia olvida la importancia que tiene, terminamos perdiendo todos”. Además, insistió en la necesidad de dimensionar la gravedad de los hechos registrados en enero de 2023, cuando miles de militantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, una semana después de su asunción presidencial.

Según la investigación del Supremo, ese ataque fue el desenlace de un complot golpista liderado por Bolsonaro , que buscó arrastrar a las Fuerzas Armadas para derrocar al Gobierno electo.

El proyecto de ley, aprobado de manera exprés en ambas cámaras del Congreso, representó una victoria para la mayoría conservadora antes del receso de fin de año.

La iniciativa no solo beneficiaría al exmandatario ultraderechista, sino que también podría otorgar libertad condicional a más de un centenar de detenidos por la asonada del 8 de enero de 2023.

Cabe recordar que el 11 de septiembre, el Supremo Tribunal Federal condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por liderar el intento de ruptura institucional. Tras agotarse las instancias de apelación, el 25 de noviembre se ordenó la ejecución de la sentencia, y el expresidente quedó detenido en una dependencia de la Policía Federal en Brasilia.

De entrar en vigencia la ley ahora vetada por Lula, los aliados de Jair Bolsonaro estiman que el exjefe de Estado podría cumplir apenas dos años de prisión efectiva, un escenario que el actual presidente considera incompatible con la defensa plena de la democracia brasileña.

Lula afirmó que ganará las elecciones

Por otro lado, Lula da Silva, insistió este jueves en que será reelegido para un nuevo mandato en 2026 y aseguró que derrotará a cualquier candidato de extrema derecha, entre los que figura un hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

"No voy a juzgar a los hijos o a la esposa de Bolsonaro", porque "el dato concreto es que vamos a ganar las elecciones", declaró el mandatario progresista en una rueda de prensa, en Brasilia.

Lula respondió así a una pregunta sobre la candidatura ya anunciada por el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente condenado a 27 años de cárcel por golpismo y que entre sus promesas ya ha citado la posibilidad de indultar a su padre.

"No tengo ninguna capacidad para juzgar a mis adversarios, y quien crea que pueda ganar que venga para la disputa, pero puedo asegurar que la extrema derecha no volverá a gobernar este país", afirmó Lula, quien aspirará a un cuarto mandato a sus 80 años de edad.