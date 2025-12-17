Con la idea de esmerilar a Lula, Javier Milei viaja a Brasil por la posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE

Luego de semanas de hermetismo, se confirmó oficialmente este miércoles que el presidente Javier Milei asistirá a la Cumbre del Mercosur prevista para este sábado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil.

Tal como adelantó MDZ hace un mes y luego de que funcionarios diplomáticas diagramaran cómo será la participación del mandatario argentino en el cónclave, desde el círculo íntimo del líder libertario comentaron que viajará al evento el mismo día y regresará al país por la noche del mismo sábado.

El jefe de Estado llegará al encuentro en un contexto de incertidumbre respecto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien la expectativa de la mayoría de los miembros de ambos bloques es que el sábado se concrete la firma del entendimiento comercial, crecen las dudas por el posicionamiento de países claves del viejo continente.

Italia y Francia continúan manifestando reparos para avanzar con la firma del acuerdo que había sido anunciado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que abre la posibilidad de que el tratado se postergue hasta 2026.

En la gestión libertaria ratifican su apoyo al acuerdo comercial al sostener la necesidad de "comerciar sin restricciones y abriendo mercados", pero son escépticos por la postura de estos dos países, más el caso de Polonia que se pronuncia en el mismo sentido.

El presidente, quien ayer mantuvo una reunión con el próximo mandatario de Chile José Antonio Kast, llegará a la cumbre con un mensaje enfocado en insistir sobre la necesidad de que el Mercosur avance hacia una mayor apertura comercial y reduzca las regulaciones que hoy obstaculizan acuerdos con otras naciones.

La encrucijada política: el factor Lula y el mensaje contra la burocracia

Más allá del apoyo argentino al acuerdo comercial entre bloques, el Gobierno libertario afronta una cierta encrucijada. Milei busca evitar el protagonismo que tendrá Lula, quien preside el bloque pro tempore del Mercosur y afrontó reuniones cruciales para que se termine de pulir el entendimiento, con algunas cláusulas en disidencia que permita que no se bloque la firma de este sábado.

El líder libertario no quiere estar en un segundo plano por lo que buscará promover este sábado un fuerte mensaje de apertura comercial hacía el mundo, recordando que en el último cónclave del Mercosur Milei lo consideró “excesivamente burocrático” y habló de que se promovió durante años una “barrera al comercio” que funcionó un “escudo” ante el mundo.