Llega la cumbre del campo y crecen los reclamos para que el Gobierno elimine las retenciones

Expoagro se llevará a cabo desde el martes al viernes en el predio ferial de San Nicolás de los Arroyos. No habrá figuras del Ejecutivo.

Javier Milei junto a su hermana Karina tras la reunión con la Mesa de Enlace en el predio de la Sociedad Rural.

Sin la presencia de Javier Milei y gran parte del gabinete, con agenda en Estados Unidos, se llevará a cabo desde este martes la 20° edición de Expoagro en el predio ferial de San Nicolás de los Arroyos. Se trata de uno de los eventos rurales más importantes del año, que se extenderá hasta el 13 de marzo inclusive, en un encuentro que condensa expectativa por el reclamo del campo para que elimine las retenciones agropecuarias.

Para celebrar su 20° aniversario, ExpoAgro tendrá todos los espacios reservados con anticipación, con más de 700 expositores y 100 empresas que se suman o regresan al evento.

Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, remarcó que la muestra volverá a ofrecer “una agenda robusta y diversa” y adelantó que habrá siete auditorios a lo largo y ancho de la exposición: Tecnodromo Mario Bragachini, Auditorio Carne Argentina, Carpa de Remates IPCVA, Auditorio Prensa, Auditorio Centro de Agronegocios, Anfiteatro ArgenINTA y Auditorio Agtech John Deere.

Tensión por las retenciones y el protagonismo de Axel Kicillof en la apertura Dentro del ecosistema rural hay expectativa por un anuncio relacionado a los Derechos de Exportación (DEX) y su eliminación definitiva. La última novedad sobre el tema fue una baja de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

Si bien ningún funcionario del Gobierno confirmó su participación, asistirán distintos actores políticos y economistas durante los cuatro días de la actividad.