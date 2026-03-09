Llega la cumbre del campo y crecen los reclamos para que el Gobierno elimine las retenciones
Expoagro se llevará a cabo desde el martes al viernes en el predio ferial de San Nicolás de los Arroyos. No habrá figuras del Ejecutivo.
Sin la presencia de Javier Milei y gran parte del gabinete, con agenda en Estados Unidos, se llevará a cabo desde este martes la 20° edición de Expoagro en el predio ferial de San Nicolás de los Arroyos. Se trata de uno de los eventos rurales más importantes del año, que se extenderá hasta el 13 de marzo inclusive, en un encuentro que condensa expectativa por el reclamo del campo para que elimine las retenciones agropecuarias.
Para celebrar su 20° aniversario, ExpoAgro tendrá todos los espacios reservados con anticipación, con más de 700 expositores y 100 empresas que se suman o regresan al evento.
Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, remarcó que la muestra volverá a ofrecer “una agenda robusta y diversa” y adelantó que habrá siete auditorios a lo largo y ancho de la exposición: Tecnodromo Mario Bragachini, Auditorio Carne Argentina, Carpa de Remates IPCVA, Auditorio Prensa, Auditorio Centro de Agronegocios, Anfiteatro ArgenINTA y Auditorio Agtech John Deere.
Tensión por las retenciones y el protagonismo de Axel Kicillof en la apertura
Dentro del ecosistema rural hay expectativa por un anuncio relacionado a los Derechos de Exportación (DEX) y su eliminación definitiva. La última novedad sobre el tema fue una baja de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.
Si bien ningún funcionario del Gobierno confirmó su participación, asistirán distintos actores políticos y economistas durante los cuatro días de la actividad.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participará por la noche de la cena de apertura de la muestra. “Desde que comenzamos la gestión nos hemos dedicado a generar políticas públicas que dieran respuestas en el interior bonaerense, pero el escenario político económico actual nos impulsa a seguir pensando cómo se puede agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario”, había planteado Kicillof en una reunión previa con con los organizadores de ExpoAgro.
El resto de los días contará con la participación de figuras destacables como los economistas Carlos Melconian, Fausto Spotorno, Salvador Di Stéfano y el funcionario bonaerense Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, entre otros actores.