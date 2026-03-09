Juan Bautista Mahiques: "Decidí mantener los veedores en AFA que había designado Vítolo"

El nuevo ministro de Justicia que designó Javier Milei , Juan Bautista Mahiques , aseguró que decidió mantener a los veedores designados en la Asociación del Fútbol Argentino : “Decidí mantener los veedores en AFA que había designado Vitolo”.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , explicó que decidió sostener a los veedores designados en la Asociación del Fútbol Argentino por la Inspección General de Justicia durante la gestión anterior, con el objetivo de evitar cuestionamientos sobre posibles cambios de criterio en la supervisión institucional.

Las declaraciones fueron mencionadas en LN: “Para evitar cualquier tipo de suspicacia he decidido mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de justicia ( Daniel Roque Vítolo) . Acabo de resolverlo hace un rato”, afirmó el funcionario al referirse a la continuidad de esos representantes.

En paralelo, el titular del ministerio de Justicia de la Nación Argentina también anticipó un cambio en otro organismo clave del área. Según confirmó, el Gobierno resolvió proponer a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera , el organismo encargado de prevenir e investigar maniobras vinculadas al lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Álvarez se desempeña actualmente como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad , y su nombre fue acercado al Ejecutivo para encabezar la UIF en el marco de la reorganización del área.

“Se le ofrecí formalmente en el día de la fecha. Es una persona intachable. No tiene ninguna tipo de crítica que se le puede hacer”, sostuvo Mahiques al justificar la elección del funcionario judicial para el cargo.

Sobre las vacantes

El ministro de Justicia anticipó que revisará los nombres de los candidatos a jueces que habían sido seleccionados durante la gestión de su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, en el marco del proceso para cubrir las numerosas vacantes que arrastra el Poder Judicial de la Nación Argentina desde hace varios años.

Según explicó, los pliegos con los postulantes que finalmente impulse su gestión deberán atravesar primero una evaluación política dentro del Gobierno antes de ser enviados al Senado de la Nación Argentina, cámara que tiene la atribución constitucional de otorgar o rechazar el acuerdo para las designaciones. En ese proceso participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Eduardo 'Lule' Menem y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Martín Menem.

Al referirse al procedimiento institucional para la designación de magistrados, Mahiques remarcó el rol que tiene el Poder Ejecutivo en la etapa final del proceso. “El presidente tiene la facultad de elegir a un candidato de la terna. Ese pliego va al Senado, el Senado tiene que dar o dar el acuerdo. El toma y daca no debiera ocurrir”, sostuvo.

El ministro también advirtió sobre la magnitud del déficit de jueces en el sistema judicial. “En este caso hay 313 magistrados para designar. Es un momento histórico. Nunca en el Poder Judicial hubo tanta vacancia (37%). La última vez que se nombraron jueces en Comodoro Py fue en el año 2017. La justicia no puede funcionar bien si hay esta cantidad de vacancia. Los jueces se subrogan entre sí porque no dan abasto”, concluyó.

Al ser consultado sobre la prioridad del Gobierno para enviar los pliegos al Senado, Mahiques sostuvo que primarán los fueros con mayor cantidad de vacantes. En este sentido, reconoció que “los tiempos que exige la sociedad no son los tiempos que da la justicia”.

Asimismo, En ese sentido, subrayó: “Para poder agilizar esos tiempos, hay que hacer un montón de cosas. Hay que cubrir las vacancias e instaurar el sistema acusatorio, uan gestión que tengo que hacer yo”.