El Gobierno avanzará con el proceso para cubrir 200 vacantes de jueces en la Justicia Federal

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció este domingo que el Gobierno iniciará el proceso administrativo para avanzar en la cobertura de 200 cargos vacantes de jueces federales, 72 fiscales y 65 defensores oficiales. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial difundido por el funcionario en sus redes sociales y en las cuentas institucionales del Ministerio de Justicia.

Según explicó Mahiques, el procedimiento se pondrá en marcha conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 588/2003, con el objetivo de habilitar los pasos necesarios para continuar con el proceso de selección de candidatos y el posterior envío de los pliegos al Senado por parte del Poder Ejecutivo. “El Ministerio de Justicia de la Nación ha decidido iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003 para las vacantes existentes, con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”, indicó el comunicado oficial.

Mahiques asumió esta semana al frente de la cartera y ya había adelantado que la cobertura de cargos judiciales vacantes sería una de sus prioridades. Desde el Gobierno sostienen que el déficit de magistrados y funcionarios en la Justicia federal impacta de manera directa en el funcionamiento de los tribunales, especialmente en la duración de los procesos y en la carga de trabajo de los juzgados que actualmente se encuentran operativos.

Cómo será el proceso iniciado por el Gobierno en la Justicia Como parte del procedimiento previsto por la normativa vigente, el Ministerio de Justicia comenzará ahora con la verificación de antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos que integran las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura. En ese marco, se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de los postulantes que fueron propuestos para ocupar los cargos.

Además, el comunicado oficial señala que también se revisará la situación patrimonial y fiscal de los aspirantes. Para ello, se controlará que los candidatos tengan debidamente declaradas sus obligaciones impositivas y previsionales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este control forma parte de una serie de verificaciones obligatorias previas al eventual nombramiento.