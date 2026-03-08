El Gobierno avanzará con el proceso para cubrir 200 vacantes de jueces en la Justicia Federal
La cartera que dirige Juan Bautista Mahiques busca avanzar en la designación de jueces, fiscales y defensores para reducir demoras en tribunales.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció este domingo que el Gobierno iniciará el proceso administrativo para avanzar en la cobertura de 200 cargos vacantes de jueces federales, 72 fiscales y 65 defensores oficiales. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial difundido por el funcionario en sus redes sociales y en las cuentas institucionales del Ministerio de Justicia.
Según explicó Mahiques, el procedimiento se pondrá en marcha conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 588/2003, con el objetivo de habilitar los pasos necesarios para continuar con el proceso de selección de candidatos y el posterior envío de los pliegos al Senado por parte del Poder Ejecutivo. “El Ministerio de Justicia de la Nación ha decidido iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003 para las vacantes existentes, con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”, indicó el comunicado oficial.
Mahiques asumió esta semana al frente de la cartera y ya había adelantado que la cobertura de cargos judiciales vacantes sería una de sus prioridades. Desde el Gobierno sostienen que el déficit de magistrados y funcionarios en la Justicia federal impacta de manera directa en el funcionamiento de los tribunales, especialmente en la duración de los procesos y en la carga de trabajo de los juzgados que actualmente se encuentran operativos.
Cómo será el proceso iniciado por el Gobierno en la Justicia
Como parte del procedimiento previsto por la normativa vigente, el Ministerio de Justicia comenzará ahora con la verificación de antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos que integran las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura. En ese marco, se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de los postulantes que fueron propuestos para ocupar los cargos.
Además, el comunicado oficial señala que también se revisará la situación patrimonial y fiscal de los aspirantes. Para ello, se controlará que los candidatos tengan debidamente declaradas sus obligaciones impositivas y previsionales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este control forma parte de una serie de verificaciones obligatorias previas al eventual nombramiento.
El Decreto 588/2003 establece un mecanismo de control institucional y transparencia en el proceso de designación de magistrados federales y de integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La normativa contempla que la ciudadanía pueda acceder a la información sobre los antecedentes de los candidatos y presentar observaciones u objeciones fundadas durante el proceso de selección.
El sistema prevé que cada aspirante haya sido previamente incluido en una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, lo que implica que su postulación ya atravesó instancias de evaluación técnica y jurídica antes de ser considerada por el Poder Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Justicia sostienen que el objetivo del procedimiento es reducir el número de vacantes en los tribunales federales, una situación que desde hace años genera demoras en el trámite de las causas y sobrecarga de trabajo en los juzgados. La iniciativa busca, según señalaron fuentes oficiales, avanzar en la regularización de cargos clave del sistema judicial, garantizando al mismo tiempo los controles de integridad y transparencia previstos en la normativa vigente.