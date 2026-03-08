El hierro ya no viene en triángulo: nuevas dudas y temores en el nuevo esquema de Javier Milei

El triangulo ya no existe. Ese esquema de hierro del poder con el que Javier Milei , su hermana Karina y Santiago Caputo marcaron el ritmo de las decisiones en la primera era libertaria ya comenzó a pasar a la historia.

La interna de la disolución de ese esquema a favor de una concentración en cabeza de Karina Milei comenzó hace tiempo. En la previa de las elecciones de octubre pasado ya se vieron ejemplos suficientes de la ruptura de dialogo adentro de esa geometría del poder. Javier Milei, de todas formas, hizo equilibrio y alarde de su nuevas dotes políticas y cuidó convocatorias y fotos en los momentos mas importantes del gobierno para no mostrar más rupturas que las evidentes.

El cambio ya fue imposible de esconder con la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y la llegada de Juan Bautista Mahiques . Ya se ha escrito mucho sobre las alternativas de este cambio y los caminos por los que este abogado integrante de la "familia judicial" y con camino en la política recorrido primero de la mano del macrismo llegó al cargo.

Lo importante hoy es el resultado y como queda armado el nuevo poder en el escalón mas alto. Tanto Javier Milei como Mahiques afirman no haberse conocido antes de la nominación. No sucede lo mismo con Karina Milei que sí había tenido conversaciones previas y que figura primera en los agradecimientos en la carta con la que Juan Bautista Mahiques aceptó públicamente el cargo.

Segundo dato: Santiago Caputo no tenía noticia del cambio, no de la salida de Cúneo Libarona que fue una de las mas anticipadas que se conocen, sino del momento en que sería y quien iría en el reemplazo. En los actos de la Casa Rosada la frialdad y la indiferencia fueron la regla desde ese momento. Basta con googlear alguna foto para que quede en evidencia.

Saludo Karina Milei y Santiago Caputo

Ganó Karina, entonces, pero los movimientos aun no han terminado. Tal como adelantó MDZ, el karinismo avanza ahora sobre la SIDE, que tras dos cambios de comandancia y con poder de Santiago Caputo reforzado, quedó en la mira de la hermana presidencial.

No hay que olvidarse que el 2026 comenzó con la publicación en el Boletín Oficial de un DNU (el 941) que modificó la estructura de la SIDE, reorganizó competencias y poderes y hasta estableció amplias facultades para detener personas lo que hizo detonar denuncias de inconstitucionalidad en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso y presentaciones judiciales de la oposición. Para ese momento Cristian Auguadra ya había ocupado el lugar que había dejado Sergio Neiffert en el comando del organismo.

Mas cambios en la SIDE

Ahora el gobierno prepara una nueva Ley de Inteligencia para salvar cualquier cuestionamiento sobre ese DNU, pero además para avanzar con otro cambio en la organización y control de la SIDE. Algunos anticipan que será parte del movimiento de avanzada sobre el organismo por parte del karinismo. En una segunda etapa viene una movida similar pero sobre el ARCA.

En el juego de equilibrios hubo una jugada esencial. La semana pasada, despues del cambio en Justicia y con la decisión tomada de dejarle el campo liberado a Mahiques en ese ministerio, Javier Milei se reunió en Olivos con Santiago Caputo y le ofreció la estratégica Procuración del Tesoro para Sebastian Amerio, el santiaguista que venía de salida en la Secretaría de Justicia que ahora pasó a Santiago Viola, de máxima confianza de Karina.

Amerio y Santiago Caputo aceptaron el ofrecimiento y para que no quedaran dudas se ratificó inmediatamente la tarea mas importante que tiene hoy la procuración: el juicio por YPF en Nueva York. Argentina hizo entonces una presentación de emergencia para suspender totalmente el discovery ante la Corte de Apelaciones de Nueva York.

YPF siempre en agenda

Así la Procuración del Tesoro de la Nación presentó otra moción de emergencia para pedir la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia en el caso Petersen/Eton Park. Hay que recordar que la apelación de fondo aun no se resolvió. En esa presentación el Estado argentino pide la paralización de todas las acciones hasta que se defina esa apelación, incluyendo la aplicación de sanciones y la exhibición de pruebas y documentos.

Mientras tanto Javier Milei partía a Estados Unidos a un viaje múltiple que le permitió en su primera escala mostrarse en primera fila junto a Donald Trump y otros presidentes latinoamericanos invitados en la cumbre del "Escudo de las Américas", el nuevo club del presidente de Estados Unidos para formar una red en la región para contener, entre otras cosas, la incidencia china y avanzar en el proceso de reformas en Venezuela.

Javier Milei llega a la cumbre Shields of Americas en Miami

Esa reunión en el Trump National Doral Miami fue el inició de una gira que anoche seguía en Nueva York donde Milei y parte de su gabinete van a participar desde hoy en el Argentina Week, vidriera para atraer inversiones y mostrar el país ante fondos, bancos y empresas,

Venezuela seduce de nuevo

Esos movimientos tienen costos y beneficios. Mientras avanza la guerra en Irán, se multiplican los misiles contra aliados y bases de EE.UU, en Medio Oriente y Trump junto a Israel apuran anuncios sobre el control casi total del espacio aereo iraní, en Latinomérica las acciones del estadounidense empiezan a mostrar rendimientos.

En Venezuela Delcy Rodríguez sigue mostrándose, ante la incredulidad de muchos, como un prolijo y obediente brazo ejecutor de Trump, mientras Nicolás Maduro sigue preso en Nueva York.

Una prueba de eso es que la mendocina IMPSA, privatizada y bajo comando de capitales estadounidenses, ya analiza volver a las operaciones en las centrales de Macagua y Tocoma, sobre las que la empresa tiene un crédito pendiente que en parte fue el orígen de algunos de los problemas que la dejó en quiebra y la puso en línea de privatización.

Venezuela necesita poner en régimen máximo a una de las centrales y terminar la otra como paso clave para ir recuperando la ecuación eléctrica del país destruida por el chavismo. IMPSA, que operó la construcción de esas plantas y salió casi corrida por el régimen ahora puede volver y recuperar el negocio.

Medio Oriente no da respiro

Milei viajará a Chile desde Estados Unidos para estar en la asunción de su amigo José Antonio Kast en la presidencia de Chile. De allí volverá a Buenos Aires para una posible cumbre con el Secretario de Estado Marco Rubio.

Mientras el gobierno mira esa nutrida agenda internacional las noticias sobre Medio Oriente no dan lugar para el respiro. Miles de turistas esperan salir de los Emiratos que ayer seguían recibiendo el impacto de misiles iraníes. Hay vuelos programados para este fin de semana desde Dubai y Catar, pero todo depende del momento y de la fuerza que Irán aun mantenga para hacer daño.

El New York Times, para colmo, reveló ayer una investigación del gobierno estadounidense que dice que Irán podría haber recuperado uranio altamente enriquecido de túneles donde podría haber salvado esas reservas despues del bombardeo de EE.UU, en la guerra de los 12 días y de los ataques de ahora. Mientras ese peligro no este contenido la tormenta no cesará.

PHOTO-2026-03-08-04-57-24

La economía espera

El barril de petróleo en su variante Brent llegó a US$ 93.04 el fin de semana. El cierre del estrecho de Ormuz y el recrudecimiento de la guerra impulsan una suba que algunos creen puede impulsarlo hasta mas allá de los US$ 100.

En Estados Unidos la noticia no se sigue por televisión sino directamente en las pantallas de precios que estan en la entrada de las estaciones de servicio y que cambian a veces más que diariamente. En una semana las naftas subieron allí 9 %, llegando el galón a US$ 3,25. En los mercados el impacto fue directo.

¿Que pasa con todo eso en Argentina? Por ahora poco, pero la ola llegará. Con la perspectiva exportadora de energía que tiene la Argentina con el desarrollo de Vaca Muerta, una suba de precios del petróleo puede convenirle al país. El problema es que en paralelo puede afectar directamente a la inflación en un momento en el que el gobierno reza para que el Indice de Precios al Consumidor de febrero dé algún número cómodo por debajo de 3 %. Sea como fuera, en un cuatrimestre Argentina va a consumirse la proyección inflacionaria que el gobierno colocó en el Presupuesto 2026 para todo el año.

El segundo punto a mirar por el gobierno es el consumo y el poder adquisitivo. Hay luces amarillas en muchos sectores. El gastronómico es uno de ellos y quizás el mas visible. La construcción muestra un estrés no previsto hace seis meses.

De acuerdo al informe mensual del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer mes de 2026 se registró una baja de 6,1% respecto de un año antes.

Captura de pantalla 2026-03-08 a la(s) 5.19.11a. m.

El gráfico de la evolución de escrituras firmadas en el último año muestra la preocupación. Es la misma de muchos despachantes de cemento y acero y que le sirvió como complemento a la Unión Industrial Argentina cuando le contestó al Javier Milei la semana pasada por su renovada acusación, con sobrenombres incluidos, a algunos de los empresarios mas conocidos del país.

En muchas de sus acusaciones Milei tiene razón, sobre todo si se repasa la historia económica argentina, pero el problema es que mientras el equilibro de la macro no se traduzca claramente en un alivio en la micro las dudas sobre el futuro se van a mantener.

Por lo pronto esa incertidumbre no alcanza para darle aire al destruido peronismo y mucho menos al kirchnerismo que no muestra signos de vida. Dato curioso: el silencio de Cristina Fernández de Kirchner sigue sorprendiendo hasta a los propios. En eso claramente hay una señal evidente del cambio de los tiempos.